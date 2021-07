La toiture Renolit amÃ©liore lâ€™empreinte Ã©cologique des chaussures Bally

Le système Renolit Alkorplan Solar utilisé pour le siège de la marque historique suisse est la solution idéale des couvertures synthétiques en PVC-P accueillant des installations photovoltaïques. Précisions !

Bally a choisi Renolit pour renouveler l’étanchéité de la toiture de son siège à Caslano, canton du Tessin. La marque historique (fondée en 1851), fabricant de chaussures de luxe et d’accessoires, détient plus de 250 magasins répartis dans le centre historique des grandes métropoles mondiales et dans 72 boutiques de duty free des principaux aéroports internationaux.

Renolit Alkorplan Solar, un système ultraléger

La marque a restauré l’ancien entrepôt industriel pour en faire un site à la pointe des nouvelles technologies et de la durabilité environnementale. Le projet réalisé par Enerbuild Swiss – entreprise spécialisée en solutions intégrales de design, développement et installation de constructions à haute efficacité énergétique – représente une surface totale de 3 225 mètres carrés, sur laquelle a été préalablement installée la membrane synthétique Renolit Alkorplan F, membrane en PVC-P, résistante aux UV, d’une épaisseur de 1,8 mm et renforcée d’une trame polyester tissée. Le système ultraléger Renolit Alkorplan Solar a été installé par la société Romande Energie sur un total de 2 238 mètres, soit 746 profilés en PVC-P prêts à recevoir les inserts en aluminium qui vont supporter l’installation des panneaux solaires.

Couverture de 85% des besoins en électricité et en chauffage du site de Caslano

Ultraléger et fiable, le système de fixation Renolit Alkorplan Solar présente deux grands avantages, ce qui le rend particulièrement approprié aux revêtements synthétiques de toiture en PVC-P qui hébergent des installations photovoltaïques : il n’y a pas de perforation de la membrane d’étanchéité et le système de soudure ne nécessite aucun lestage supplémentaire pour la fixation des panneaux solaires. L’installation du système Renolit Alkorplan Solar est également aisée, fiable et rapide et il est possible de déposer facilement les panneaux photovoltaïques en cas d’entretien ou de réparation de la membrane. Renolit Alkorplan Solar bénéficie de l’agrément technique DIBt et peut supporter des vents allant jusqu’à 200 km/h. Sur le toit de Bally, le système photovoltaïque installé génère une puissance de 444 kW et couvre 85% des besoins en électricité et en chauffage du site de Caslano. Avec la rénovation du toit, les chaussures Bally présente une plus faible empreinte écologique plus durable dans le temps.