Hellio installe ses premiers panneaux solaires chez un particulier !

Hellio, acteur de la maîtrise de l’énergie, s’est rendu à La Verdière, dans le Var, chez un couple engagé dans une démarche environnementale. Après l’isolation de leurs combles par Hellio, ils ont de nouveau fait appel à leurs équipes pour la mise en place de panneaux solaires. Suite à un diagnostic de faisabilité et une estimation budgétaire, cette installation leur permettra d’économiser, chaque année, entre 50 à 60 % sur leur facture énergétique, soit un amortissement total de l’investissement sur 11 ans. Précisions !

À La Verdière, une commune du Var typique de la Provence Verte, Pascal P. profite avec sa compagne, depuis mai 2021, de son installation solaire qui lui permet de transformer la lumière du soleil en énergie électrique. Fortement engagé dans une démarche environnementale, le couple de retraités souhaite être le plus possible indépendant sur le plan énergétique. Après avoir isolé les combles et remplacé leur système de chauffage par une pompe à chaleur, ils se sont naturellement tournés vers le photovoltaïque. Le couple sollicite alors Hellio qui a déjà réalisé l’isolation de leurs combles. Le spécialiste des économies d’énergie les met en relation avec un expert RGE de son réseau partenaire : Solak Énergie situé à Vaux-en-Velin (69). « Après la réalisation du diagnostic de faisabilité et l’estimation budgétaire, il est apparu que nous pourrions économiser chaque année entre 50 et 60 % sur notre facture énergétique grâce à la mise en place de panneaux solaires sur notre toit », raconte Pascal P. « Expert multi-secteur de la maîtrise de l’énergie depuis 2008, nous avons développé une offre de panneaux photovoltaïques à destination des particuliers, permettant à nos clients d’économiser jusqu’à 70 % sur leur facture d’électricité », indique Romain Lafay, responsable de l’offre solaire Hellio.

Produire son électricité, revendre le surplus…

Le principe de cette offre en autoconsommation avec revente du surplus ? Le couple va produire sa propre électricité mais également revendre toute l’électricité produite mais non consommée par le foyer à EDF OA (Obligation d’Achat) au tarif fixe de 0,10 € par kWh. Pour cette installation, les économies d’énergie réalisées la première année sont estimées à 722,09 € et les économies d’énergie récoltées en revente la première année à 113,55 €. « Et pas d’inquiétude, nos clients conservent leur fournisseur d’énergie même si la revente a lieu auprès de cette filiale d’EDF ! », précise Romain Lafay. Hellio s’est également occupé de toutes les démarches administratives obligatoires pour l’installation de panneaux solaires :

Le dépôt en mairie et l’obtention des autorisations, en règle générale 1 à 2 mois selon la localisation de la résidence,

Le raccordement ENEDIS afin de bénéficier de la revente de la production électrique,

Le Consuel afin de vérifier la conformité de l’installation électrique du client.

Et bénéficier d’aides de l’État !

Afin d’encourager le recours aux énergies renouvelables, l’État a mis en place plusieurs aides pour financer une installation solaire. À la différence des offres isolation et chauffage, l’offre photovoltaïque ne bénéficie pas d’aides CEE ou MaPrimeRénov mais de primes à l’autoconsommation définies en fonction de la puissance de l’installation solaire pouvant aller jusqu’à 2 600 €, sans condition de ressources. Ces primes à l’autoconsommation sont réévaluées chaque trimestre. Pour leur installation sur mesure de 3,6 kWc, le couple du Var va ainsi bénéficier d’une prime octroyée par EDF OA de 201,60 € par an pendant 5 ans, soit un total de 1 008 €.

Les conditions d’éligibilité à la prime à l’autoconsommation

Les conditions d’attribution de la prime à l’autoconsommation sont fixées par l’Arrêté tarifaire du 9 mai 2017 :

Avoir une toiture (pentue, plate, peu importe le nombre de pans) ou une structure support (comme un abri solaire). Attention, les installations de panneaux photovoltaïques au sol ne sont en revanche pas éligibles.

Seules les installations inférieures à 100 kWc de puissances sont éligibles.

Choisir un installateur RGE et QualiPV.

Un chantier rapide avec des panneaux solaires de marque française DUALSUN

Partenaire de Hellio pour la pompe à chaleur et le photovoltaïque, Solak Énergie n’en est pas à son coup d’essai : « Cela fait 12 ans que nous existons, nous avons prouvé que nous pouvions faire n’importe quels travaux dans le photovoltaïque ! », affirme Asdren Grabovci, co-gérant de Solak Énergie. Sur le chantier de La Verdière, Solak Énergie a mis en place un système composé de 12 panneaux photovoltaïques, intégrés à la toiture, sur une surface de 30 m². « La première étape consiste à découvrir le toit en enlevant les tuiles. Une bâche de protection est ensuite mise en place avant l’isolation des panneaux. Les panneaux viennent se fixer sur ces isolants qui assureront l’étanchéité. La dernière étape consiste à descendre les câbles et se brancher au compteur EDF », décrit Asdren Grabovci. Au total l’intervention aura duré 1 jour ½, sans gêne pour les occupants. Afin de garantir à ses clients réactivité, qualité et garanties, Hellio s’est associé à Dualsun, une société française basée à Marseille qui lui permet de proposer des panneaux de marque française avec 2 types de garantie :

Une garantie produit de 25 ans pièces et main d’œuvre,

Une garantie de rendement de l’installation de 84,7 % au bout de 20 ans.

Les panneaux solaires sont équipés de micro-onduleurs de marque Enphase, garantis 10 ans. Installés sous chaque panneau photovoltaïque, ils ont pour fonction de transformer l’électricité produite par les panneaux, qui est du courant continu, en courant alternatif afin d’alimenter tous les appareils électroniques du foyer.

De plus, grâce à l’application gratuite Enphase, le bénéficiaire peut suivre en temps réel sa production, consommation et revente de l’électricité photovoltaïque panneau par panneau.

Encadré

En résumé

3 puissances d’installation proposées : 3 kWc – 4,5 kWc – 6 kWc.

2 types d’installation possibles : en surimposition (fixation d’un rail sur les tuiles) ou en intégration du bâti (avec retrait des tuiles).

Des panneaux solaires de marque française Dualsun.

Des micro-onduleurs de marque Enphase, marque leader sur le marché.

Une application gratuite pour suivre en temps réel sa production, consommation et revente de l’électricité photovoltaïque panneau par panneau.