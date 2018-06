La startup Jirogasy Ã©quipe des dispensaires et des Ã©coles de brousse aprÃ¨s une campagne de crowdfunding

La startup Jirogasy conforte le lancement de sa production de stations solaires autonomes grâce à sa campagne de crowdfunding menée sur la plateforme KissKissBankBank. Plus de 9 000 € ont ainsi pu être récoltés grâce aux 151 donateurs, soit 129 % de l’objectif initial de la startup. Ces fonds vont ainsi permettre de produire une centaine de stations solaires par mois et de fournir dans les semaines à venir l’électricité à 14 écoles de brousse.

A travers ce lancement, Jirogasy vise à électrifier les zones rurales malgaches, dont plus de 80 % de ses habitants n’ont toujours pas accès à l’électricité. La société fait ainsi la promesse d’être l’une des premières initiatives industrielles du continent africain – entièrement locale – dans le secteur des nouvelles technologies.

Une campagne de crowdfunding réussie à deux niveaux

La récolte de fonds via la campagne de crowdfunding avait pour premier objectif de compléter la trésorerie existante de la startup afin de développer l’atelier de fabrication des stations Jirogasy à Madagascar et de former une équipe de techniciens spécialisés employée par la société malgache. Avec plus de 9 000 € récoltés grâce aux 151 « Kissbankers », c’est 129 % de l’objectif initial qui a été atteint. Cette réussite a également mis en lumière les actions sociales de Jirogasy. Ainsi, une partie des fonds va permettre dès septembre 2018 de mettre la station solaire à disposition des écoles de brousse mais aussi à des dispensaires, où la réalisation de soins, de premières nécessités aux accouchements, estrendue difficile sans électricité.

La promesse d’une station solaire « made in Africa » se concrétise

En parallèle de la campagne de crowdfunding, l’atelier de production a été installé au mois de mai. Les premiers techniciens malgaches ont par ailleurs été recrutés. Grâce aux fonds récoltés, ce sont ainsi plus de 100 stations solaires qui seront fabriquées chaque mois, permettant à 14 000 malgaches habitant dans des zones rurales de bénéficier de l’électricité dans l’année à venir. Les bénéficiaires de la station solaire autonome Jirogasy pourront ainsi financer, par le paiement de 40 centimes d’euros en « pay as you go », la consommation en électricité de leur foyer pour 24 heures.

Fabrication, production, assemblage, mais aussi formation des réseaux de distribution en brousse : ce sont des dizaines d’emplois qui seront créés dans les semaines à venir, renforçant l’idée centrale des fondateurs. Selon Yann Kasay, co-fondateur de Jirogasy et responsable des opérations à Madagascar : « L’industrie « made in Africa » pilotée par des Africains pour répondre aux problèmes des consommateurs locaux est l’un des prérequis nécessaires à l’émergence du continent sur la scène internationale ».

