VIDEO/Akuo Energy : mise en service de ses trois premiers mini-rÃ©seaux alimentÃ©s par des EnR en IndonÃ©sie

Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, via sa filiale Akuo Energy Indonesia, s’est associé à MCA-Indonesia (Millenium Challenge Account – Indonesia) en décembre 2016 sur trois projets qui comptent aujourd’hui parmi les mini-réseaux hybrides de production d’énergie verte les plus avancés au monde. Découvertes !

Le gouvernement indonésien vise un taux d’électrification de 100% d’ici 2020. Dans le cadre de cet objectif, MCA-Indonesia a lancé un appel à propositions afin de concevoir, développer, construire et exploiter des projets communautaires de production et de distribution d’énergie renouvelable en zones rurales. Les villages de Merabu, Long Beliu et Teluk Sumbang, sélectionnés par Akuo Energy et MCA-Indonesia, sont situés dans le district isolé de Berau, dans la région du Kalimantan oriental en Indonésie. Avec une population de plus de 460 foyers composée principalement d’agriculteurs, d’apiculteurs, d’ouvriers et de pêcheurs, ces villages disposaient seulement de quelques groupes électrogènes au diesel fournissant une énergie polluante et instable. En outre, le coût du carburant était élevé en raison de l’éloignement des villages, et les dépenses de carburant pouvaient représenter jusqu’a 30% du revenu mensuel des villageois. Les groupes électrogènes ne fonctionnaient que 4 heures par jour en raison des pannes fréquentes et de leur coût prohibitif.

Akuo Energy a déployé dans ces villages ses deux produits phares innovants Solar GEM® et Storage GEM®. Avec une capacité solaire combinée de 1,2 MWc et une capacité de stockage de 2,1 MWh entièrement intégrée, les 3 mini-réseaux fournissent de l’électricité renouvelable, 24 heures sur 24, à la communauté des villages. Le Solar GEM® offre la flexibilité et la portabilité du solaire photovoltaïque, tandis que le Storage GEM® permet le stockage de l’énergie solaire photovoltaïque excédentaire produite pendant la journée. Les villages peuvent profiter de l’électricité verte et continue toute la nuit. Les 3 mini-réseaux sont exploités en régie locale, propriété des villageois. Akuo Energy a fourni plusieurs formations aux villageois pour qu’ils acquièrent les compétences requises pour la maintenance et l’exploitation d’un mini-réseau ainsi que la gestion administrative d’une régie électrique.

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy déclare : « Ce projet s’inscrit au cœur des missions et des valeurs d’Akuo Energy. Avec l’électrification verte de ces 3 villages indonésiens, nous permettons à des villages isolés d’accéder à un besoin essentiel dans le respect de l’environnement, et entamons également une phase d’industrialisation de nos solutions hybrides. Cette innovation, couplée au soutien financier apporté par Millenium Challenge Account Indonesia, a été conçue selon le principe des bénéfices équitables, en favorisant notamment les femmes et les personnes vulnérables. C’est une grande fierté pour Akuo Energy d’annoncer l’entrée en opération de ces centrales. »

