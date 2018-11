La start-up Sunchain en vedette au musÃ©e Electropolis de Mulhouse

Le Musée Electropolis se modernise et enrichit son expérience visiteur avec un nouvel espace dédié aux enjeux énergétiques du XXI e siècle. Depuis neuf mois, le Musée Electropolis, plus important musée consacré à l’électricité en Europe, travaille à sa transformation. En collaboration avec l’agence Klapisch-Claisse, qui signe la nouvelle scénographie, l’équipe muséale propose un parcours permanent modernisé et ouvre un nouvel espace dédié aux enjeux énergétiques et climatiques et à l’innovation. Depuis le 15 novembre 2018, les visiteurs, touristes, écoles ou familles, peuvent découvrir ou redécouvrir les pièces majeures du musée et se plonger dans « un avenir électrique », véritable lieu de découverte et de réflexion sur les enjeux énergétiques du XXI e siècle et les usages électriques de demain.

Le nouvel espace d’exposition créé s’intéresse à l’innovation telle qu’elle est pensée aujourd’hui, à travers une scénographie résolument tournée vers l’immersif et le numérique. « Un avenir électrique » se positionne comme un centre d’interprétation : objets et vitrines se font plus rares pour laisser place aux interrogations sur les grandes avancées technologiques dans le domaine de l’électricité. Le nouveau parcours rend le visiteur plus acteur, il l’invite à jouer et à se questionner sur les liens entre l’électricité, le climat et le mode de vie futur de nos sociétés.

Nouveaux objets, nouveaux usages, nouveaux mondes, c’est le Big Bang numérique ! Une grande fresque murale présente quatre thématiques sociétales que les objets connectés vont profondément transformer : la ville, la maison, la santé et les prototypes futuristes en matière de mobilité électrique. L’espace dédié aux villes innovantes propose notamment une solution d’autoconsommation solaire photovoltaïque collective utilisant la technologie de la blockchain par développée par la start-up catalane Sunchain. Electrolis a su se mettre au goût du jour et montre avec ses nouveaux espaces combien l’avenir énergétique passera par le digital.

Plus d’infos…