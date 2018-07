La solution de stockage d'Ã©nergie Socomec rÃ©compensÃ©e Ã  Munich

La solution de stockage d’énergie Sunsys PCS² IM de Socomec remporte le prix « Electrical Energy Storage (ees) » au salon « The Smarter E Europe / Intersolar » de Munich. Belle consécration !

Socomec a remporté le prix « Electrical Energy Storage » du salon « The Smarter E Europe ». Le prix « Electrical Energy Storage (ees) » valorise les produits et solutions pionniers pour les systèmes de stockage d’énergie électrique. Afin de désigner le lauréat, le jury considère l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée des technologies proposée, ainsi que les applications concrètes et les modèles économiques choisis. Les produits et solutions candidats à la récompense doivent démontrer une innovation particulière sur le plan technologique et économique, permettant la réduction de coûts de production ou de vente et contribuant à la satisfaction des besoins industriels ou sociétaux.

Un stockeur d’énergie pour les sites isolés

Socomec a proposé cette année son système de stockage d’énergie pour micro-réseaux, contenant notamment le convertisseur SUNSYS PCS² IM. Cette solution permet de fournir de l’électricité à une zone isolée tout en réduisant le coût de construction d’un nouveau réseau électrique. Le système gère tout : convertisseurs de puissance, batteries, sources d’énergie Destiné aux micro-réseaux hybrides, le système de stockage de Socomec est parfaitement adapté à l’électrification des zones rurales ou insulaires. Parmi les nombreuses innovations proposées, Socomec se distingue donc par sa solution capable d’alimenter en totale autonomie un site isolé grâce aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie.

Une Business Unit dédiée au stockage d’énergie

« L’expertise de Socomec dans la maîtrise de la conversion d’énergie basse tension a été déterminante dans le développement de solutions de stockage d’énergie » précise Thierry Leroy, Directeur de la nouvelle Business Unit Energy Storage Solutions. « L’expérience acquise durant les démonstrateurs européens Nice Grid et Nice Smart Valley a permis de développer des solutions de stockage fiables et compétitives. C’est ce qui a conduit à la création d’une nouvelle entité au sein du groupe Socomec dédiée au stockage de l’énergie afin de lui permettre de maîtriser son développement sur un marché en pleine croissance. »

Plus d’infos…