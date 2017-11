La plus grande centrale PV en toiture des Pays de Loire sur des hangars du port de Nantes

Au cœur de la métropole nantaise, sur le domaine portuaire de Cheviré, 15 000 m² de panneaux photovoltaïques vont recouvrir trois entrepôts de l’opérateur Sogebras. Ce chantier, porté par JP Energie Environnement (JPee), en partenariat avec Sogebras et Nantes Saint-Nazaire Port, a débuté en mai dernier et doit s’achever début décembre. Cette centrale photovoltaïque produira 2 600 Mwh par an, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle de 875 foyers.

L’équivalent de trois terrains de football. Les 22 000 m² de toiture des hangars de stockage de marchandise de l’opérateur de logistique portuaire et industrielle Sogebras ont constitué un site de premier choix pour l’installation d’une centrale photovoltaïque. Après un premier contact entre Jpee, producteur d’énergies renouvelables, et Sogebras en 2014, puis une étude de faisabilité et l’examen du volet juridique avec Nantes Saint-Nazaire Port, propriétaire des sols, ce projet s’est concrétisé en 2017.

La consommation de 875 foyers

Les travaux d’installation de cette centrale ont débuté au printemps dernier. Changement de couvertures, désamiantage, renforcement des charpentes ont précédé l’étape de la pose des panneaux, en septembre, sans oublier, en parallèle, la création du réseau électrique et son raccordement. A terme, ces 15 000 m² de panneaux photovoltaïques permettront de produire plus de 2 600 Mwh par an, ce qui équivaut à la consommation électrique annuelle de 875 foyers, hors chauffage. Sa mise en service est prévue dès décembre 2017.

Ce projet est financé par JPee à hauteur de 4 M€. L’énergéticien exploitera ces panneaux photovoltaïques pour une durée de 25 ans, conformément au bail d’occupation et d’exploitation signé entre les trois parties. L’entreprise Sogebras bénéficie quant à elle de la remise à neuf de ses bâtiments avec une valeur ajoutée à la fois économique et écologique. Pour Nantes Saint-Nazaire Port, qui a soutenu la mise en oeuvre de ce projet, cette opération s’inscrit pleinement dans la démarche qu’il a initiée à travers son projet stratégique 2015-2020 et qui vise à le faire devenir le port français de référence de la transition énergétique et écologique.

Encadré

La centrale en quelques chiffres

Surface de toiture: 22000m2(= 3 terrains de football)

Surface de panneaux: 15000m2

Puissance installée: 2,5MW (= une éolienne de 150 m de hauteur)

Production annuelle: 2624 Mwh (= consommation électrique annuelle hors chauffage de 875 foyers / 2 500 habitants)

Économie de CO2: 800t / an

Montant de l’opération: 4M€, dont 1,2M€ de rénovation des bâtiments (financés majoritairement par JPee)

