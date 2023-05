La hausse des prix de l’électricité booste l’autoconsommation avec stockage

Le stockage a longtemps semblé réservé à une clientèle en quête d’indépendance énergétique par conviction chez les particuliers. L’année 2023 voit pourtant un net décollage des installations de systèmes de batteries lithium associés au photovoltaïque. Explications !

« Jusqu’à l’année dernière, le stockage s’est cantonné à des ventes “par conviction” chez les particuliers. Nous observons un changement de tendance en 2023 et anticipons jusqu’à dix fois plus de ventes. » détaille Joan Bossard, responsable des ventes résidentiel de BayWa r.e. Solar Systems. C’est un fait ! BayWa r.e. Solar Systems, distributeur de matériel photovoltaïque, constate un décuplement des installations de batteries chez les particuliers en 2023. « Les batteries sont désormais associées à 5 à 10 % des installations, contre seulement 1 à 2 % l’an dernier ». Les offres matérielles de marque reconnues se multiplient grâce à des fabricants comme BYD, Huawei, Enphase ou SolarEdge.

75 % d’augmentation des prix de l’électricité en 10 ans

L’augmentation des prix de l’électricité est le principal facteur de cet appétit décuplé des particuliers pour le stockage. Le tarif réglementé de vente a encore été revalorisé de 15 % au 1er février 2023. “Le coût de la fourniture en électricité pour les particuliers a augmenté de 75 % entre 2013 et 2023.” explique Joan Bossard. “Dans le même temps, le coût des panneaux photovoltaïques a été divisé par 10, et celui des batteries par 5.” Alors que le prix du kWh, hors abonnement, dépasse à présent les 20 centimes d’euros dans l’offre tarif bleu d’EDF. Une augmentation qui ne semble pas prête de s’arrêter, compte tenu des tensions sur le prix du gaz, de l’indisponibilité du nucléaire, et du retard chronique des énergies renouvelables en France.

Doubler la couverture en autoconsommation

Le taux de couverture d’un système photovoltaïque en autoconsommation bien dimensionné plafonne en général à 30 à 40 %. Sa capacité à “effacer” la consommation électrique domestique est donc réduite en l’absence de stockage. Compléter l’installation par un système de stockage permet de doubler cet effacement, pour atteindre de l’ordre de 60 % à 70 % en transférant la production photovoltaïque de la journée vers le pic de consommation du soir. “Moyennant un investissement plus important, l’autoconsommation va permettre au client final d’avoir un gain annuel plus alléchant sur la facture : 65 à 70 % des dépenses effacées, contre 20-30 % sur le talon avec une autoconsommation simple.” poursuit Joan Bossard.

Retour sur investissement en moins de 10 ans

En associant par exemple à une installation photovoltaïque sur toiture de 6 kWc (14 modules) un système permettant 2 heures de stockage à puissance équivalente, soit 6 kW pour 12 kWh, le coût de l’électricité autoconsommée sera de l’ordre de 10 centimes du kilowattheure pour une durée de vie de 25 ans de l’installation estime BayWa r.e.. Cette évaluation se veut prudente, puisqu’elle intègre même un changement de batterie lors de la 14ème année, l’achat du matériel et leur installation par un professionnel qualifié. Une telle installation serait ainsi rentabilisée en moins de 10 ans selon l’ensoleillement et le profil de consommation du foyer. Voire plus rapidement compte tenu de l’inflation et de la hausse des tarifs de l’électricité.

Former les installateurs

La formation des installateurs est cruciale pour un dimensionnement pertinent des installations associant PV et stockage. « Les batteries sont garanties de 10 à 15 ans à 80% du rendement, sous réserve de bonnes conditions d’utilisation. » argumente Joan Bossard. Le paramètre clé d’une installation réussie est le bon dimensionnement par rapport au profil de consommation du foyer. L’installation dans un local tempéré, la mise en place d’un système d’alerte contre les décharges profonde, cycles de charge normalisés seront cruciaux pour une bonne durabilité du système. BayWa r.e. propose ainsi régulièrement aux installateurs partenaires des formations spécifiques au stockage sur son site de Port-Saint-Louis-du-Rhône près de Marseille.