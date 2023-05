DÃ©cryptage hebdomadaire des prix de l’Ã©nergie par OMNEGY ; Chute historique des prix du gaz

Chaque semaine, Nicolas Leclerc, cofondateur du cabinet de conseil en énergie OMNEGY, propose son analyse des fluctuations du marché de l’énergie. Cette dernière semaine, les prix du gaz ont connu une chute historique !



Gaz : -11,5% sur les prix pour 2024 et -17,6% pour les prix de juin 2023. Cela faisait 16 ans que le prix du gaz a court terme n’avait pas chuté d’autant en une semaine. Les conditions favorables du côté de l’approvisionnement, des stockages, de la consommation ainsi que des températures ont toutes été réunies pour provoquer cette baisse historique. Les prix à plus long terme ont également chuté mais se maintiennent aux alentours de 40 €/MWh, pour l’hiver à venir et l’année 2024.

Électricité : -14,7% sur les prix pour 2024 et -12,1% pour les prix de juin 2023. De fortes baisses ont également été constatées sur le marché de l’électricité, les prix ayant été entraînés par la chute des prix du gaz, une production renouvelable qui s’annonce élevée et des conditions météorologiques favorables à une consommation d’énergie plutôt faible. Le premium de prix sur l’électron français a bien diminué mais se maintient toujours en comparaison des autres places de marché européennes.

CO2 : -8,4% sur le prix des quotas pour décembre 2023. La chute des prix du charbon, du gaz ainsi que de l’électricité ont logiquement fait baisser les prix du CO2, qui s’échange à 82 €/tonne actuellement.

Pétrole : les prix du pétrole sont légèrement remontés, au-dessus de 70 € le baril, en raison des tractations pour relever le plafond de la dette américaine, négociées à Washington. Bien qu’il faille encore que le Congrès américain aille en ce sens, les marchés y voient un dénouement positif, jouant sur le prix du pétrole.