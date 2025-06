La GÃ©nÃ©rale du Solaire dÃ©ploie une centrale solaire flottante dans une graviÃ¨re en Alsace

Situé sur la commune de Leutenheim (67 480), le parc solaire de Leutenheim permet de valoriser une ancienne gravière en la dédiant à la production d’énergie renouvelable. Cette réalisation constitue le premier projet solaire flottant d’ampleur en Alsace. Localisé au Nord-Est du département du Bas-Rhin, ce site d’extraction est encore partiellement en activité.

Le parc solaire de Leutenheim s’étend sur un bassin de 27,6 ha, il est constitué de 2 ilots d’une surface totale de 12,5 ha, pour une puissance totale de 20 MWc. Cette centrale permet d’éviter l’émission de l’équivalent* de 1 392 tonnes de CO2 par an. La production de cette installation est estimée à plus de 21 GWh/an, ce qui représente la consommation électrique équivalente** à 7 250 foyers (hors chauffage).

Les exigences techniques de la structure flottante

Cette centrale photovoltaïque compte plus de 34 800 panneaux solaires et 78 onduleurs. Le groupe Générale du Solaire a fait appel à des experts afin de prendre en compte les exigences et les implications techniques liées à ce type de projets, notamment pour réaliser l’installation de la structure flottante, la mise en œuvre de son ancrage ainsi que le raccordement électrique de la centrale. Par ailleurs, le parc solaire de Leutenheim a fait l’objet d’un financement participatif sur la plateforme Lendopolis, clôturé avec succès en juillet 2024. Dans une logique de proximité, la collecte était exclusivement réservée aux habitants du département du Bas-Rhin et des départements limitrophes. 1 730 000 € de fonds ont été collectés dans le cadre de l’investissement participatif proposé aux citoyens pour la centrale photovoltaïque de Leutenheim.

Intégration écologique des projets photovoltaïques flottants

Le projet a été conçu de manière à prendre en compte les enjeux biodiversité du site sur lequel il s’implante. Des mesures d’évitement ont été mises en œuvre pour protéger les zones à enjeux les plus forts, telles que les hauts-fonds, les berges, ainsi que les espaces servant de refuge à l’avifaune. Un suivi rigoureux du chantier a été réalisé par un écologue, ainsi que la mise en place d’un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. En amont des travaux, un état de référence (suivi N-1) a été établi, portant notamment sur la qualité des eaux, les populations de poissons et les oiseaux d’eau. Ce dispositif de suivi sera reconduit en 2025, première année d’exploitation, afin de vérifier le maintien des espèces et la stabilité de leurs usages de l’espace. Ces observations contribueront à enrichir les retours d’expérience sur l’intégration écologique des projets photovoltaïques flottants.

L’inauguration du parc solaire flottant de Leutenheim, aura lieu le mardi 24 juin 2025 à 11h, en présence de Marc Antoni, Maire de Leutenheim, de Daniel Bour, Président du groupe Générale du Solaire et des autorités locales.

* Tonne de CO2 économisée : sur une base de 64 g.CO2 éq /kWh

** Consommation par foyer : sur une base de consommation de 3 000 kWh/an par foyer (hors-chauffage)