Enercoop dévoile Flexi Watt, sa nouvelle gamme d’offres de fourniture d’électricité

Le fournisseur d’énergies renouvelables, Enercoop a lancé début juin 2025, deux nouvelles offres Flexi Watt : « 2 saisons » et « Nuit & Week-end », conçues pour favoriser la flexibilité et encourager une consommation plus économique et plus écologique. Ces offres incitent à mieux synchroniser sa consommation avec la production d’électricité renouvelable. Une évolution en cohérence avec l’ambition d’Enercoop : un mix énergétique 100 % renouvelable, sobre et efficace.

Grâce aux énergies renouvelables, l’électricité devient abondante et moins chère l’après-midi et la nuit. Enercoop fait évoluer ses offres pour aider ses consommateurs à devenir des acteurs engagés de la flexibilité, consommer lorsque l’électricité est la plus abondante, la moins chère et la moins carbonée, grâce aux renouvelables.

Deux nouvelles offres en phase avec la production d’énergie renouvelable

En diminuant leur consommation pendant les heures pleines de ces offres, les client⋅es d’Enercoop soulagent le réseau français et limitent ainsi l’appel aux centrales au gaz et à charbon, fortement émettrices de CO2. Ces deux nouvelles offres contribuent à un modèle 100 % renouvelable à chaque instant dans lequel production et consommation sont alignées.

Offre Flexi Watt – Nuit & Week-end

Tout au long de l’année, chaque nuit de la semaine est en heure creuse de 23h à 5h59. Les week-ends et jours fériés sont intégralement en heures creuses. Avec l’offre Flexi Watt Nuit & Week-end, les client·es bénéficient d’heures creuses 40 % moins chères que les heures pleines, soit un écart plus important qu’une offre classique HP/HC (où les horaires sont fixés par Enedis). Pour que cette offre soit avantageuse, il faut pouvoir décaler au moins 35 % de sa consommation la nuit ou le week-end. Autre avantage majeur : 51 % de l’année est en heures creuses (week-ends et jours fériés inclus), contre seulement 35 % pour une offre HP/HC classique. Cela représente 87 heures creuses par semaine, au lieu de 59 heures environ. Cette offre est idéale pour les foyers avec :

Un véhicule électrique avec recharge programmable ;

Des appareils programmables (ballon d’eau chaude électrique…) ;

Du chauffage non électrique permettant de chauffer en journée en hiver ;

Ou dont les occupant⋅es sont souvent absent⋅es en journée en semaine et consomment davantage le week-end ;

Offre Flexi Watt – 2 saisons

Cette offre repose sur une distinction entre saison froide et saison chaude puis sur différentes plages d’heures creuses et d’heures pleines en journée. Au total, cette offre s’appuie sur quatre tarifs distincts tout au long de l’année. Dans la période “hiver”, de novembre à mars, chaque jour de la semaine compte 10 heures creuses. En “été”, d’avril à octobre, les heures pleines restent moins chères que les heures d’hiver en hiver et les tarifs des 7 heures creuses de la journée sont particulièrement attractifs. Enfin, quelle que soit la saison, les 48h du week-end sont au tarif des heures creuses correspondantes à la saison ! Cette offre est adaptée pour les logements avec une consommation modulable et saisonnière. Les heures creuses en journée et le week-end facilitent l’organisation et la répartition de la consommation. Cette offre est idéale pour les foyers qui :

peuvent décaler au minimum 35 % de leurs consommations d’électricité sur la journée ou sur le week-end ;

ne se chauffent pas ou peu à l’électricité ;

sont engagés pour les énergies renouvelables et qui souhaitent faire coïncider production et consommation.

Pour jouer un rôle plus marqué dans l’équilibre production/consommation, l’offre est complétée par une option “Jour de pointe” : une alerte est envoyée la veille pour prévenir d’un pic de consommation. Les client⋅es sont ainsi incité⋅es à décaler leurs usages.

Flexi Watt, un levier écologique pour maîtriser sa facture

Fidèle à son modèle coopératif, Enercoop a construit ses offres avec l’appui de ses sociétaires, et client·es. Plus ces derniers consomment durant les pics de production renouvelable, plus leur consommation s’aligne avec celle des 500 producteurs en contrat direct avec Enercoop, renforçant ainsi la cohérence du modèle coopératif. Depuis sa création, Enercoop s’adresse aux consommateurs et consommatrices qui souhaitent s’engager dans une transition énergétique sociale et militante, quitte à souscrire à des offres de fourniture plus chères que sur le marché. Ainsi, leur facture soutient un approvisionnement auprès de collectifs citoyens, le développement de l’activité de production en propre d’Enercoop, ou encore de nombreuses actions de solidarité et l’organisation en coopérative de l’entreprise. Les factures des client⋅es d’Enercoop continueront de porter ces engagements. Cependant, grâce aux nouvelles offres Flexi Watt et à leurs nombreuses heures creuses réparties dans des plages étendues, les consommateur⋅ices auront la possibilité de maîtriser au mieux leur budget annuel d’électricité en le tirant vers le bas.