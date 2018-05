La Gare de Guwahati (Inde) autonome en Ã©lectricitÃ© grÃ¢ce au solaire

L’inde est devenu l’un des pays les plus dynamiques du monde en matière d’énergie solaire. Elle accueille notamment l’Alliance Solaire Internationale imaginée par l’Inde et la France qui réunit plus de cent vingt pas du monde parmi les plus ensoleillés. L’Inde a ainsi installé plus de 9 GW de solaire PV en 2017. Parmi les projets qui retiennent l’attention : la gare de Guwahati. La gare de la plus grande ville de l’État d’Assam voit chaque jour transiter 20 000 passagers. Dotée pour plus de 700 kWc de panneaux photovoltaïques sur tous ses toits, cette gare est entièrement autonome, selon le Northeast Frontier Railway. Un projet dans la continuité du déploiement, l’été dernier, de trains-couchettes fonctionnant également grâce au photovoltaïque. Le recours à l’énergie renouvelable permet depuis d’économiser l’équivalent de 21 000 litres de diesel par train et par an. Ailleurs dans le pays, d’autres gares situées dans de plus petites villes telles que Mangaluru, Thiruvananthapuram ou encore Jaipur fonctionnent partiellement grâce aux énergies solaire et éolienne. L’Inde dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit