La France en bonne voie pour rattraper son retard sur le marchÃ© photovoltaÃ¯que europÃ©en

Selon la dernière étude de LCP Delta, dans 7 ans la France devrait compter près de 1.87 millions de logements munis de panneaux photovoltaïques. De quoi la repositionner sur l’échiquier du PV européen !

L’industrie photovoltaïque mondiale est aujourd’hui concentrée en Chine, mais le marché européen est en plein essor. Selon la dernière étude du cabinet LCP Delta, le marché européen des panneaux photovoltaïques devrait continuer sa croissance pour atteindre 2.7 millions de systèmes installés par an à partir de 2030. La pénurie d’installateurs et de techniciens sur le marché de l’énergie solaire photovoltaïque constitue le plus grand obstacle du côté de l’offre. Cependant le secteur repart à la hausse, stimulée par des réglementations, subventions et la hausse de prix d’électricité.

La France en neuvième position sur un marché dominé par l’Allemagne

L’Hexagone se trouve juste devant l’Espagne et le Portugal avec 600 mille logements équipés d’installations photovoltaïques en 2022. Actuellement en Europe, l’Allemagne est le pays possédant le plus de systèmes photovoltaïques sur son territoire avec 1.8 millions d’installations recensées. Elle est suivie par les Pays-Bas qui en comptent 1.5 millions et l’Angleterre avec 1.2 millions. La Pologne (1.1M) est quatrième suivie par l’Italie (1M), la Belgique (0.9M), la Finlande (0.8M), la Suède (0.7M), la France, l’Espagne (0.3M) et le Portugal (0.1M). Pour compenser le retard de la France par rapport aux pays européens, une certaine pression a été exercée sous la forme de réglementations sur le marché de la construction. La RT2012 exigeait un minimum de 10 % d’énergie renouvelable dans les maisons individuelles nouvellement construites. Aujourd’hui, les principales subventions publiques se répercutent sur le tarif de rachat et le régime de prime à l’investissement dans l’autoconsommation, ce qui améliore la rentabilité du système photovoltaïque. Mais ce système sera toutefois, progressivement supprimé.

La France sur une bonne dynamique

Suite à la LOI n° 2023-175, une hausse de la production d’énergies renouvelables est essentielle pour rattraper le retard de la France par rapport à l’objectif européen qui était d’atteindre 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020. Le nouvel objectif est d’atteindre 32% en 2030. Pour accélérer la transition énergétique, l’énergie photovoltaïque apparaît comme une des solutions les plus efficaces. En France, il y a eu 88 000 installations en 2022 et ce nombre devrait atteindre 207 000 installations par an à partir de 2030.

Le marché européen des panneaux photovoltaïques en pleine croissance

Selon l’étude du cabinet LCP Delta, 1,8 millions de panneaux photovoltaïques ont été vendus en 2022. En 2025, le nombre de ventes par an serait de 2.1 millions et en 2030 près de 2.7 millions par an. Le marché devrait ainsi connaître une croissance de 5% entre 2022 et 2030. « Les panneaux photovoltaïques sont une brique essentielle à la transition énergétique française et européenne. Décarboner nos usages passera automatiquement par une électrification du chauffage et des transports, et plus nous aurons de panneaux solaires, plus nous gagnerons en indépendance énergétique rapidement » assure Arthur Jouannic, Directeur du bureau Français de LCP Delta. Cette dynamique tient à la flambée des prix de l’électricité mais aussi à plusieurs éléments :

- Les aides de certains gouvernements pour favoriser le développement du solaire, soit en autoconsommation, soit en tarif d’export vers le réseau.

- L’augmentation des besoins en électricité des logement grâce à l’essor des pompes à chaleur et des voitures électriques.

- Le manque de techniciens spécialisés et d’installateurs de PV représente un frein à une croissance du marché encore plus forte.

- L’augmentation du télétravail entraîne une hausse de la consommation d’électricité à la maison pendant la journée ce qui peut pousser à augmenter l’indépendance énergétique des ménages.