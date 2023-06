Edito/ Jancovici dÃ©masquÃ© en contempteur invÃ©tÃ©rÃ© des Ã©nergies renouvelables

« Le Monde sans fin » est un album de bande dessinée français de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici paru en octobre 2021 chez Dargaud. Très dense, documentée et argumentée, cette BD fait réagir sur un sujet terriblement d’actualité : l’utilisation des énergies à travers le monde. C’est un indéniable succès de librairie. Avec plus de 500 000 exemplaires, il a été l’ouvrage le plus vendu en France en 2022. Est-ce pour autant une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables ? Hélas non !

Et c’est Pierre-Guy Thérond, Retraité, ancien Directeur des Nouvelles Technologies de la grande maison de l’électricité française, à EDF renouvelables, qui dans une lettre ouverte à son ami Jancovici, a décrypté l’inavouable. L’aversion de Jean-Marc Jancovici, contempteur invétéré du solaire et de l’éolien, pour les EnR est certes connue mais de là à tomber dans l’autodafé… La lettre de l’ingénieur Thérond commence d’ailleurs ainsi. « J’ai terminé de lire « Le Monde sans fin », qui reflète finalement tes idées depuis au moins la dernière décennie. Je ne vais pas tourner autour du Pot, c’est un « brulot » anti-énergies renouvelables, et j’ai du mal à comprendre « pourquoi tant de haine », ou même pire « tant de condescendance ».

Il faut dire que Jean-Marc Jancovici est mue par une religion très ancrée dans les sphères du pouvoir de l’Hexagone, la religion de l’atome. « Comme dans un miroir, tu exaltes la solution nucléaire, de façon même exclusive » écrit Thérond. Sans aller jusqu’à évoquer une radicale et par trop illusoire apostasie du maître Jancovici, les professionnels de la filière renouvelable seraient en droit d’attendre un peu de nuance dans le discours pro nucléaire de l’ingénieur médiatique qui squatte les plateaux télé.

Et Pierre-Guy Thérond de lui rappeler quelques vérités qu’il occulte et qui le dérange. « Ces progrès fulgurant des énergies renouvelables, je les ai vécus, et c’est une sacrée aventure, en fait une véritable « révolution ». Cette révolution, c’est d’abord celle du solaire photovoltaïque : en 20 ans, son coût moyen annuel de production est passé du moyen de production d’électricité le plus onéreux à celui le moins cher dans de très nombreux pays. Tu en parles peu, et je pense que tu as tort : ne sois pas vexé de ne pas avoir anticipé cette baisse massive de coût, en fait, personne ne l’avait anticipée …. »

Pour Pierre-Guy Thérond, Jean-Marc Jancovici rejette la combinaison énergies renouvelables + nucléaire au seul motif que les centrales nucléaires ne seront pas capables de suivre les fluctuations des renouvelables. « Là aussi, c’est une négation du progrès ! Il existe des moyens d’optimiser des combinaisons différents type d’énergies renouvelables (éolien et solaire) – nucléaire – hydraulique – stockage par batteries : là-dessus, les moyens digitaux désormais à disposition nous aident bien » argumente-t-il. Une lettre ouverte documentée et argumentée qui tombe à pic face au tsunami médiatique Jancovici et sa doxa nucléaire.

La lettre ouverte de Pierre-Guy Thérond est à retrouver sur le blog de Tecsol.