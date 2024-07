La forte dÃ©pendance des transports aux fossiles freine la transition Ã©nergÃ©tique et aggrave le changement climatique

Il est urgent de réduire la demande d’énergie et de passer aux énergies renouvelables pour décarboner les transports. Les transports consomment 30 % de l’énergie finale totale et contribuent à 20 % des émissions mondiales de carbone. En 2023, seuls 49 pays avaient adopté des objectifs en matière d’énergies renouvelables spécifiques au secteur des transports. Les énergies renouvelables ne représentent que 4 % de l’énergie utilisée dans les transports ; les transports sont à la traîne par rapport à tous les autres secteurs, à savoir l’industrie, le bâtiment et l’agriculture. Si l’on ajoute à cela que la demande de transport est en hausse et les sous-secteurs les plus consommateurs d’énergie – route, aviation et marine – ont les parts les moins renouvelables, on mesure le défi à relever.

En tant que secteur parmi les plus énergivores, le transport reste fortement dépendant des combustibles fossiles, ce qui freine la transition énergétique tout en exacerbant le changement climatique et en ralentissant la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Se tourner vers les énergies renouvelables

Les transports consomment 30 % de l’énergie finale totale mondiale. La majeure partie (96 %) provient des combustibles fossiles, en grande partie du pétrole, et est responsable de 20 % des émissions mondiales, selon le module Renewables in Demand de REN21 de la collection 2024 Global Status Report (GSR). Le changement climatique a déjà eu des effets dévastateurs cette année, depuis les incendies de forêt qui font rage en Grèce jusqu’aux vagues de chaleur tuant des personnes en Inde, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Actuellement, les énergies renouvelables ne représentent qu’une très petite partie (4 %) de l’énergie consommée dans les transports, et le secteur est loin derrière d’autres – à savoir l’industrie, le bâtiment et l’agriculture. Pour réussir la transition énergétique et décarboner les transports, il est urgent de réduire la demande énergétique, d’abandonner les combustibles fossiles et de se tourner vers les énergies renouvelables. Réduire la demande signifie prendre des mesures telles qu’éviter et réduire les déplacements et les mouvements de marchandises. En outre, il est possible de réduire la demande de transports terrestres en recourant à des modes durables comme la marche, le vélo et en optant pour les transports publics et les véhicules électriques.

Déconnexion entre les secteurs des transports et de l’énergie.

L’un des principaux obstacles à l’origine du faible recours aux énergies renouvelables dans les transports est l’état actuel de déconnexion entre les secteurs des transports et de l’énergie. Cela se reflète dans le maintien d’une manière dont les transports sont construits autour d’un système de combustibles fossiles, avec des subventions, des infrastructures et un manque de planification intégrée. Le subventionnement continu des combustibles fossiles envoie des signaux contradictoires et fait obstacle à une planification intégrée et orientée vers le progrès avec les énergies renouvelables. « La transition énergétique et le développement durable ne sont tout simplement pas possibles sans une décarbonation urgente des transports, en particulier compte tenu de la dépendance chronique et structurelle du secteur aux combustibles fossiles et de la demande croissante en énergie », a déclaré Rana Adib, directrice exécutive de REN21.

« Dans l’état actuel des choses, les secteurs des transports et de l’énergie fonctionnent en silos. Les transports nécessitent une attention urgente et collective de la part des décideurs politiques des transports et de l’énergie. Il faut une intégration rapide entre les deux secteurs pour mettre fin à la dépendance des transports aux combustibles fossiles et les faire passer aux énergies renouvelables », a ajouté Rana Adib. Une intégration plus forte est cruciale dans la mesure où les choix de modes de transport et de solutions en matière de carburants sont interdépendants et ont des implications directes sur le développement des infrastructures et les options de véhicules. Les gouvernements qui adoptent des politiques visant à renforcer l’intégration des énergies renouvelables dans les transports, telles que des objectifs, des incitations fiscales (réductions d’impôts, subventions) et des mandats de mixage, créent des avantages. Par exemple, 74 pays ont fixé des objectifs pour promouvoir les véhicules électriques d’ici fin 2023. Cela a abouti à un quadruplement du stock mondial de voitures électriques entre 2018 et 2023, pour atteindre une part globale de 2 %, contre 0,45 % en 2018. Les ventes de voitures sont passées de 2,3 % en 2018 à 18 % en 2023.

L’électrification joue un rôle clé dans la décarbonation des transports

Cela témoigne également du fait que l’électrification joue un rôle clé dans la décarbonation des transports et permet le passage des combustibles fossiles à l’électricité renouvelable. Cependant, pour que l’électrification réussisse à faire passer les transports vers les énergies renouvelables, les gouvernements doivent veiller à ce que la principale source d’électricité provienne d’énergies renouvelables. Dans la plupart des cas, cela ne se produit pas, ce qui entrave la décarbonation. Fin 2023, seuls 9 pays avaient fixé des objectifs de 100 % d’énergies renouvelables et de 100 % de véhicules électriques ou une interdiction complète des moteurs à combustion interne. Il s’agit notamment du Chili, du Costa Rica, du Danemark, de l’Islande, de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et d’Antigua. Pour citer un autre exemple, début 2024, l’Inde avait électrifié environ 40 000 kilomètres de lignes ferroviaires à travers 14 États et territoires de l’Union. Malheureusement, l’électrification rapide du transport ferroviaire en Inde n’a pas abouti à une décarbonisation significative, dans la mesure où environ 70 % de l’électricité du pays continue de provenir du charbon plutôt que de sources d’énergie renouvelables.

« La transition du secteur des transports vers les énergies renouvelables est essentielle »

Le fait que les décideurs politiques ne permettent pas l’intégration sectorielle et que les acteurs de l’énergie ne se concentrent pas sur les transports conduisent à une dépendance durable à l’égard des combustibles fossiles et à une faible part des énergies renouvelables, qui proviennent principalement des biocarburants, dans la plupart des régions. L’Amérique latine possède la part la plus élevée d’énergies renouvelables, atteignant 14,5 %, en grande partie grâce aux politiques dédiées aux biocarburants au Brésil. L’Europe et l’Amérique du Nord suivent avec une part respective de 5,5 % et 5,4 %, tirées par la directive européenne sur les énergies renouvelables et la norme américaine sur les carburants renouvelables. Les mandats relatifs aux biocarburants restent la politique réglementaire la plus courante pour les transports renouvelables. En 2023, 64 pays avaient mis en place des mandats en matière de biocarburants, dont les États-Unis, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde. Dans le même temps, les investissements mondiaux dans les biocarburants ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2016. « La transition du secteur des transports vers les énergies renouvelables est essentielle. Toutefois, cela ne peut se limiter à fixer des objectifs pour les véhicules électriques. Nous avons besoin d’une réflexion et d’une planification stratégiques holistiques et collectives pour abandonner les transports des combustibles fossiles et les orienter vers les énergies renouvelables », a conclu Rana Adib.