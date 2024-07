ALLO SOLAR inaugure son premier concept store photovoltaÃ¯que Ã  Clermont-Ferrand

ALLO SOLAR, acteur majeur du secteur photovoltaïque résidentiel en France, vient d’inaugurer en cette mi-juillet 2024 son premier concept store à Clermont-Ferrand (63). Avec l’ouverture de 14 autres magasins à horizon 2027, ALLO SOLAR entend tisser un réseau national pour bâtir une relation de confiance et de proximité avec ses clients. Une étape supplémentaire qui illustre l’engagement de la marque pour la démocratisation du solaire résidentiel.

Situé 21 Avenue de l’Agriculture à Clermont-Ferrand, le premier magasin d’ALLO SOLAR propose un espace d’exposition de 100 m² dédié à la présentation du matériel solaire ALLO SOLAR. Ce concept store innovant offre une occasion unique de découvrir les produits ALLO SOLAR : kits solaires, onduleurs, systèmes de montage… Avec un stockage sur place de 200 m², le

magasin garantit une disponibilité immédiate des produits.

300 m² totalement dédié au solaire pour une expérience client unique

L’ouverture du concept store d’ALLO SOLAR au cœur de la ville Auvergnate est une étape clé dans la stratégie de l’entreprise visant à renforcer la proximité avec ses clients. En permettant aux consommateurs de voir et d’apprécier la qualité des produits, ALLO SOLAR renforce sa promesse d’offrir une expérience client unique. Une équipe de conseillers est également à disposition pour guider les clients et les aider à trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins et à leur logement.

La proximité comme gage de confiance

L’essor de l’autoconsommation solaire s’est accompagné ces dernières années par la multiplication d’escroqueries. Conscient de la méfiance qu’a pu générer ce phénomène, ALLO SOLAR vise à créer les conditions d’une relation de confiance. D’abord avec du matériel solaire de haute qualité vendu au juste prix (1 watt = moins de 1 euro), et désormais avec le déploiement de boutiques physiques dans toute la France pour répondre au besoin croissant de proximité et de fiabilité des clients. « Dans nos locaux à Portiragnes, de plus en plus de clients viennent chaque jour pour se rassurer sur notre entreprise avant de passer leur commande en ligne. Acheter du matériel solaire, c’est un investissement : les clients ont besoin de voir les produits, de vérifier leur qualité et d’échanger avec des professionnels. C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir 15 concepts store dans toute la France d’ici 2027, avec une première boutique à Clermont-Ferrand. » souligne Novak Kusljevic, président d’ALLO SOLAR.

Un réseau de magasins dans toute la France à horizon 2027

Le concept store de Clermont-Ferrand préfigure donc le déploiement national d’ALLO SOLAR, avec l’ouverture prévue de plusieurs magasins à travers la France d’ici 2027. En parallèle, l’annonce d’une nouvelle plateforme logistique 100% automatisée à Bessan (34), prévue pour juin 2025, souligne la volonté d’ALLO SOLAR d’améliorer la disponibilité et la distribution des kits solaires.

Une mission à long terme : démocratiser le solaire résidentiel

Depuis sa création, ALLO SOLAR cherche à démocratiser le solaire résidentiel en rendant les produits photovoltaïques accessibles au plus grand nombre. L’ouverture de concepts stores physiques s’inscrit dans cette vision en ajoutant la proximité au panel de solutions déjà mis en place par l’entreprise : des kits solaires sur mesure et faciles à installer, des tutoriels de formation à l’installation, un service après-vente repensé…

Encadré

Quid d’ALLO SOLAR ?

Fondée en 2018 et basée à Portiragnes dans l’Hérault, ALLO SOLAR est un distributeur de solutions photovoltaïques résidentielles. L’entreprise compte aujourd’hui 40 collaborateurs et sert quelques 300 000 clients. ALLO SOLAR se distingue par sa promesse d’offrir une expérience client unique, centrée sur l’autonomie énergétique et l’accessibilité. Ses kits solaires sont conçus pour une installation simple d’utilisation, encouragent l’autoconsommation et permettent de réaliser des économies d’énergie significatives à long terme.