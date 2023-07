La filière solaire atteint pour la première fois un taux de couverture de 4,1 % de la consommation électrique annuelle en 2022

La puissance totale du parc électrique renouvelable – hydroélectricité, éolien, solaire photovoltaïque et bioénergies confondus – s’élève, fin 2022 à 64 802 MW. Cela représente une hausse de près de 5 GW (4 981 MW) sur l’année, les filières solaire photovoltaïque et éolienne comptant respectivement pour 2 652 MW et 2 250 MW de nouvelles capacités raccordées (dont 480 MW pour le premier parc éolien en mer de Saint-Nazaire).

Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 24,3% à la couverture de la consommation d’électricité de France métropolitaine au cours de l’année 2022. La couverture de la consommation par les énergies renouvelables demeure stable tout comme la production (110,2 TWh contre 117 TWh en 2021), malgré une baisse de la production hydraulique en grande partie due à la sécheresse.

Focus sur le Solaire

La puissance du parc solaire s’élève à 15 756 MW au 31 décembre 2022, l’augmentation du parc raccordé en 2022, de 2 652 MW, est comparable à celle de 2021 (2 740 MW). A fin 2023, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) vise un parc de 20 100 MW, ce qui supposera l’accélération de cette dynamique avec le raccordement de 4 344 MW pour cette année. Avec 18,6 TWh produits en 2022, en hausse de près de 31 % par rapport à 2021, la filière solaire confirme son développement et atteint pour la première fois un taux de couverture de 4,1 % de la consommation électrique annuelle (contre 3 % en 2021). De mai à août, des niveaux records de plus de 7 % ont été atteints.

Afin de répondre aux objectifs de la loi énergie-climat de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique en 2030, les réseaux de transport et de distribution continuent d’évoluer pour permettre l’intégration de l’électricité renouvelable, tout en garantissant la sécurité et la sûreté du système électrique, ainsi que la qualité d’alimentation des consommateurs.

Ces résultats sont issus du Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2022, élaboré par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), RTE, Enedis et l’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Energie). Ce document est complété d’un supplément technique sur les Technologies pour la production d’électricité renouvelable.