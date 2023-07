Gamme de panneaux solaires DualSun : bas-carbone, haute rentabilité

L’intérêt du solaire résidentiel en autoconsommation ne fait désormais plus aucun doute surtout à l’heure de l’électrification des usages. Une » question taraude cependant les prospects sur le choix de la technologie : photovoltaïque ou hybride ? DualSun fourbit ses arguments…

Quel est le coût d’une installation solaire DualSun ? Le prix total fourni posé d’une installation solaire varie d’un projet à un autre selon les caractéristiques de l’installation et les contraintes techniques liées à la pose. Il est donc difficile de donner un prix pour une installation complète sans connaître les spécificités du bâtiment, et il est préférable de faire un devis détaillé auprès d’un installateur spécialisé.

Zoom sur un projet photovoltaïque classique

Prenons l’exemple de Valérie qui habite Lyon. Profil : un couple avec deux enfants dans une maison entièrement électrique. Parce que ses factures d’électricité se sont envolées, Valérie se pose la question d’installer des panneaux solaires sur son toit. Après une simple recherche sur internet, elle réalise gratuitement une simulation solaire sur MyDualSun et demande une mise en relation avec un installateur partenaire du réseau DualSun. Une fois la visite technique effectuée, l’installateur lui propose une installation solaire photovoltaïque en autoconsommation pour un coût estimé à 9.200€ TTC, et un temps de pose de 2 jours maximum. Détail de l’installation : Une installation de 3kWc avec des panneaux photovoltaïques DualSun FLASH. Côté aides ; une TVA à taux réduit à 10% pour une installation de 3kWc ou moins ainsi qu’une prime à l’autoconsommation photovoltaïque de 1 500 €. Après déduction des aides, le reste à charge s’élève à 7 700 €. Le taux de rentabilité de l’investissement se monte à 16% (contre 2 à 7% pour la rentabilité nette d’un investissement immobilier en France). Temps de retour sur investissement : 8 ans, pour une installation qui durera plus de 30 ans avec pour but de faire des économies annuelles sur sa facture d’électricité.

Zoom sur un projet photovoltaïque associé à des panneaux hybrides

Prenons maintenant l’exemple d’Olivier qui habite Lyon. Profil : un couple avec deux enfants dans une maison entièrement électrique. Parce qu’il cherche à être le plus autonome possible en énergie, il veut des panneaux solaires hybrides et des panneaux solaires photovoltaïques. Il réalise ainsi une double autoconsommation (eau chaude + électricité). Pour l’achat du matériel, avec le changement de l’ancien ballon électrique par un ballon solaire et la pose, le coût est estimé à 17 500€ TTC. Le système solaire se compose d’une installation de 3kWc, équipée à 50% de panneaux photovoltaïques DualSun FLASH et 50% de panneaux hybrides DualSun SPRING. Le système thermique intègre l’installation d’un ballon solaire de 265litres. En matière d’aides, un CEE à 129€, une prime à l’autoconsommation photovoltaïque de 1 500 € et ma Prime Renov à 3.000 € pour un foyer à revenu intermédiaire. Au total : jusqu’à 4 629 € en cumulant toutes les aides. Le reste à charge après déduction des aides se monte à 12 875€, le taux de rentabilité de l’investissement à 11,6%. Temps de retour sur investissement : 10 ans, pour une installation qui durera plus de 30 ans avec pour but de faire des économies annuelles sur sa facture d’électricité.

L’installation hybride SPRING : 2 fois plus d’énergie renouvelable avec du Made in France

Bien que le taux de rentabilité d’une installation photovoltaïque classique reste plus élevé qu’une installation combinant photovoltaïque et hybride (investissement initial moindre), une installation solaire hybride permet de faire un pas de plus vers la transition énergétique, et reste idéale pour les particuliers qui sont à la recherche de la meilleure solution pour réduire l’empreinte carbone du logement. En effet, une installation hybride est doublement intéressante car elle va permettre de réaliser davantage d’économies d’énergies en produisant à la fois de l’électricité et de l’eau chaude. Enfin, la technologie SPRING est labellisée Made in France car fabriquée dans son usine basée à Jujurieux (Ain). DualSun y assemble les éléments thermiques du panneau hybride. Produire en France est un véritable engagement qui vient garantir la qualité de son innovation et son impact écologique, au moment où la ré-industrialisation devient l’un des principaux défis pour le pays. Fabrice a fait poser 10 panneaux solaires hybrides DualSun SPRING dans l’Hérault “Notre maison consomme 2 fois moins d’électricité grâce aux panneaux solaires hybrides DualSun, c’est extrêmement satisfaisant”.

DualSun, référence industrielle et digitale

Avec l’innovation comme moteur de son projet, DualSun vise l’excellence industrielle et est reconnue par les meilleurs labels (Top Brand PV, French Tech 2030). DualSun s’engage aussi à rester proche des clients et à mieux appréhender les attentes des consommateurs notamment grâce à MyDualSun, une technologie de simulation qui permet à chacun de simuler le potentiel solaire de sa maison, et être mis en relation avec un installateur du réseau partenaire de DualSun. Cette garantie est une expertise supplémentaire pour DualSun qui veut promouvoir des artisans fiables. DualSun travaille aussi à former de nouveaux poseurs, là où la main-d’œuvre qualifiée manque, grâce à ses multiples propositions de formations.

