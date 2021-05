La fabrication photovoltaÃ¯que en berne dans les plans de redressement et de rÃ©silience des Ã‰tats membres de l’UE

Le mécanisme de relance et de résilience (RRF) ainsi que les plans nationaux de relance et de résilience (RRP) sont des instruments opportuns pour faire avancer les objectifs du Green Deal européen. Cependant, les RRP présentés par les États membres à la Commission européenne ne reflètent pas la dernière stratégie industrielle de l’Union européenne qui identifie la fabrication photovoltaïque comme l’une des industries critiques pour l’autonomie stratégique de l’Europe. Dommageable et inquiétant !

Le Conseil européen de la fabrication solaire (ESMC) a étudié les dix-huit plans nationaux de relance et de résilience qui ont, jusqu’à présent, été soumis à la Commission européenne. Si le rapport conclut que de gros efforts ont été dirigés vers l’hydrogène et l’installation d’énergie renouvelable, la fabrication photovoltaïque n’a pas été proportionnellement priorisée. Seuls quatre États membres ont inclus indirectement la fabrication de panneaux photovoltaïques parmi les zones de soutien potentielles, à savoir l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Pologne. Il s’agit d’un signal inquiétant et décevant pour l’Union européenne ainsi que pour les États membres, car cela implique que le matériel nécessaire pour le virage vert devra être importé. Cela pourrait créer une nouvelle forme de dépendance énergétique, qui affaiblirait le contrôle de l’Europe sur notre transition énergétique. Avec cette déclaration, l’ESMC veut alerter les États membres de ne pas perdre leurs opportunités de fabrication photovoltaïque. La déclaration présente des exemples concrets sur la manière d’exprimer son soutien à la fabrication européenne de panneaux photovoltaïques dans les RRP nationaux, sur la base de l’expérience factuelle des États membres. La fenêtre d’opportunité est toujours ouverte pendant l’évaluation en cours du RRP et avant son approbation.

