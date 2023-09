La Chine entretient le moteur de la croissance solaire mondiale : +34% dâ€™exportations au premier semestre 2023

La croissance des exportations solaires de la Chine contribue à répondre à la demande croissante d’énergie propre et abordable, tirée par des marchés comme l’Europe et l’Afrique du Sud qui visent à accroître la sécurité énergétique.

L’énergie solaire devrait devenir la plus grande source de capacité électrique d’ici 2027 et jouer un rôle clé dans la réduction rapide des émissions dans l’ensemble du secteur électrique. Les voies visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré nécessitent un triplement de la capacité renouvelable d’ici 2030, dans lequel l’énergie solaire devrait jouer le rôle le plus important. La Chine détient au moins 80 % de la part de marché mondiale de la capacité de production solaire, ce qui fait des exportations chinoises un ensemble de données important pour suivre la transition énergétique propre.

Les exportations solaires chinoises augmentent

Au premier semestre 2023, les exportations de panneaux solaires de la Chine ont augmenté de 34 %, avec 114 GW expédiés dans le monde, contre 85 GW à la même période l’année dernière. Cela équivaut à la capacité totale de panneaux solaires installés aux États-Unis (113 GW).

Les exportations répondent à une forte demande en provenance d’Europe

Plus de la moitié des modules solaires exportés de Chine au premier semestre 2023 étaient destinés à l’Europe (58 %). La région a également connu la plus forte croissance absolue au monde, avec des exportations de panneaux solaires de la Chine vers l’Europe en hausse de 47 % sur un an. 66 GW ont été expédiés vers l’Europe au premier semestre 2023, contre 44 GW à la même période l’année dernière. Le Brésil est le deuxième importateur après l’Europe, recevant 9,5 GW d’exportations chinoises de panneaux solaires au cours des six premiers mois de 2023, soit un chiffre presque inchangé par rapport à l’année précédente.

L’Afrique connaît la croissance la plus rapide

L’Afrique était la région avec le pourcentage de croissance le plus élevé (+187 %), tirée par de fortes augmentations en Afrique du Sud, le pays ayant importé 3,4 GW (contre 0,6 GW au premier semestre 2022), alors que les gouvernements et les citoyens se tournaient vers l’énergie solaire sur les toits comme moyen. sortir de leurs crises énergétiques. Après l’Afrique, la région affichant la deuxième croissance relative la plus rapide est le Moyen-Orient, en hausse de 64 % (+2,4 GW) au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année dernière.

Des stocks importants de modules stockés dans les entrepôts

Sur la base des données sur les exportations chinoises, 2023 devrait voir une nouvelle augmentation importante de la capacité solaire installée dans le monde. Cependant, l’écart entre les exportations de modules et la capacité installée se creuse, avec des stocks importants de modules stockés dans les entrepôts . Un effort politique concerté est nécessaire pour garantir que l’installation et l’intégration de l’énergie solaire photovoltaïque puissent suivre le rythme de l’offre de modules et correspondre à l’accélération nécessaire au triplement de la capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030.

La capacité de production mondiale n’est pas actuellement le facteur limitant