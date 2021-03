La Bretonne Ã‰meraude solaire entre au capital de la jeune start-up Dropâ€™n Plug

Émeraude Solaire, implantée à Saint-Malo (35) et spécialisée dans l’installation, l’exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques dans le Grand Ouest, annonce entrer au capital de la jeune Start-up rennaise Drop’n Plug. Vous avez dit mobilité solaire !

Née de plusieurs années de travaux de R&D, Drop’n Plug _ littéralement, “déposez et branchez” _ a été créée en février 2020 par Claude Le Brize. Implantée à Rennes, la start-up conçoit les systèmes des bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Le système permet de piloter et d’optimiser la recharge de véhicules électriques. Les évolutions sont tournées vers la facilité d’accès à la recharge et aux moyens d’identification des usagers et de leurs véhicules : le « plug & charge ». Côté gestionnaire de parc de bornes (parkings, co-propriétés, …) le système est un outil efficace de supervision, qui facilite la gestion au quotidien des bornes (énergie consommée, identification des usagers, système de facturation du service,…).

Une quarantaine de bornes déjà déployée

La plateforme web est agencée en fonction des besoins des clients. Il s’agit là d’une nouvelle solution à destination de tous les acteurs de la transition énergétique : « collectivités, industriels, entreprises du secteur tertiaire et même particuliers ». Une quarantaine de bornes de recharge de véhicules électriques intelligentes a déjà été déployée à Saint-Malo, Rennes, Nantes, Cholet, Saint-Brieuc, Lisieux, Langouet, Aix-en-Provence… Drop’n Plug est également un projet homologué SMILE (le grand réseau électrique intelligent pour l’Ouest de la France piloté par les Régions Bretagne et Pays-de-la-Loire), soulignant les travaux innovants destinés à permettre la mobilité décarbonée. « Le développement des infrastructures de recharge est primordiale, notamment pour rassurer les possesseurs et futurs acquéreurs de véhicules électriques et favoriser le déploiement du parc de véhicules électriques » souligne Claude Le Brize. Quand on sait que le marché du véhicule électrique est en pleine expansion, avec +54 % d’immatriculations cet été par rapport à l’année dernière.

Borne de recharge solaire : une association qui fait sens

Pour Xavier Borel, dirigeant d’Émeraude Solaire « Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Drop’n Plug dans son développement. Notre souhait est de coupler nos savoir-faire, en associant notre expertise en centrales photovoltaïques et les bornes solaires de recharge de Drop’n Plug. Ensemble, nous pourrons répondre aux enjeux environnementaux, forts sur le secteur du transport et de la mobilité verte. » Une association qui fait sens également pour Claude Le Brize « l’entrée au capital d’Émeraude Solaire nous ouvre de nouvelles perspectives de croissance, grâce à leur expertise et à leur réseau notamment. La mobilité décarbonée est un enjeu majeur de la transition énergétique. Il est aujourd’hui capital de s’inscrire dans cette démarche vertueuse de mobilité à partir d’énergies renouvelables. »

Encadré

À propos d’Emereaude solaire

Créée en 2008, et reprise en mai dernier par Xavier Borel, la société Émeraude Solaire, acteur majeur du marché solaire photovoltaïque, est historiquement basée sur la côte d’émeraude à Saint-Malo (35). Elle conçoit, réalise et exploite des centrales photovoltaïques. Producteur indépendant, l’entreprise a réalisé sur l’année 2020 plus de 200 centrales solaires, sur le Grand Ouest : de la pointe Finistère à la Seine-Maritime, jusqu’en Vendée et la Vienne. Depuis sa création, Émeraude Solaire a mis en service plus de 80 MWc de puissance installée, pour plus de 1200 projets. L’entreprise intervient de la phase d’étude à la mise en service et la maintenance, en passant par les démarches administratives auprès du gestionnaire du réseau électrique. Émeraude Solaire vient de terminer l’installation 300kWc en autoconsommation sur le siège du Crédit Agricole à Vannes (56) et le projet du parking de l’hôpital de Pontivy (850 kWc d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation) remporté en 2020 va notamment venir compléter les nombreux chantiers de la société malouine en 2021.