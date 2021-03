CVE Chile signe avec la sociÃ©tÃ© espagnole Solarpack lâ€™achat de 4 projets solaires au Chili dâ€™une capacitÃ© totale de 50 MWc

L’accord entre la société CVE Chile et Solarpack renforce la position de CVE Chile comme acteur de référence dans le secteur de l’énergie solaire décentralisée au Chili (programmes PMGD) et consolide aussi la position de Solarpack sur ce marché sur lequel la société a développé 200 MWc avec succès.

CVE Chile, la filiale chilienne du groupe CVE, a récemment signé un accord avec Solarpack pour l’achat de 4 centrales solaires dont 3 en construction, d’une capacité totale de 38 MWc et 1 en phase finale de développement, d’une capacité de 12 MWc. Situées dans les régions Bío Bío pour deux d’entre elles, de Maule et de Coquimbo pour les deux autres, ces centrales sont construites dans le cadre du programme PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) du gouvernement chilien destiné à encourager le développement de petites centrales de production d’énergie décentralisées.

« 460 MWc à horizon 2025 »

« Cette transaction, menée par CVE Chile avec le support Guerrero Olivos, avocats conseil dans le cadre de l’opération, accélère le développement de CVE au Chili, et renforce sa position de leader sur le marché des PMGD. CVE Chile, qui détient aujourd’hui 8% des parts de marché du segment PMGD solaire prévoit d’atteindre 15% de détention de ces parts de marché et de multiplier par 4 le parc à horizon 2025, avec une capacité de production renouvelable de 460 MWc. Cette opération renforce par ailleurs notre partenariat avec Solarpack, après une première acquisition de 4 centrales réalisée en 2018» a annoncé le directeur général de CVE Chile, Pierre Boulestreau. Le Chili sait l’importance des sources d’énergie renouvelables décentralisées et, en particulier, leur rôle dans la réduction de l’impact environnemental et des coûts des infrastructures de transport électrique. CVE Chile renforce sa position de producteur d’énergies renouvelables décentralisées au Chili, à savoir l’énergie produite à proximité du site de consommation.

Des parcs PV décentralisés à proximité des sites de consommation

Les 4 projets récemment acquis sont des centrales solaires montées au sol d’une capacité de production de 50 MWc au total et doivent être mis en service au deuxième ou au troisième trimestre 2021. La stratégie de CVE Chile est parfaitement alignée avec la vision de sa maison mère : produire des énergies renouvelables décentralisées à proximité des sites de consommation, les commercialiser selon un modèle de vente directe par le biais de contrats de gré à gré, en réponse aux besoins des entreprises et des collectivités locales. De son côté, Jaime Solaun, Directeur de Solarpack Amériques et Afrique, a tenu à préciser : « Solarpack reste engagé dans le secteur photovoltaïque au Chili, marché que nous considérons comme clé pour le développement de notre société. Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec CVE, en vertu duquel nous exécutons pour eux une série de projets solaires PV totalisant 50 MWc. » Solarpack exploite neuf centrales solaires photovoltaïques au Chili, pour une capacité installée totale de 202,2 MWc.