Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances : 1 Mrdâ‚¬ sur la table en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique

La Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances accélèrent leur engagement en faveur de la transition énergétique grâce au lancement d’un fonds de dette infrastructure à impact, souscrit par CNP Assurances à hauteur d’un milliard d’euros. Cette initiative d’envergure vise à financer des infrastructures européennes contribuant à limiter le réchauffement global bien en dessous de 2°C, en ligne avec l’objectif de l’Accord de Paris.

Dans un contexte géopolitique, économique et climatique appelant à réduire la dépendance aux énergies fossiles, La Banque Postale et ses filiales LBP AM et CNP Assurances soutiennent durablement des projets de transition énergétique en Europe avec un nouveau fonds à impact. Il sera doté d’une capacité d’investissement d’un milliard d’euros apporté par CNP Assurances à déployer sur une période de 3 ans.

Classé article 8 selon la réglementation SFDR, ce fonds de dette à impact permettra de financer des projets d’infrastructures qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou s’engagent à décarboner leur activité. Il soutiendra des projets de l’économie réelle en ligne avec la thèse d’investissement du fonds autour des secteurs d’activités suivants :

 Les énergies renouvelables

 L’économie circulaire

 Les transports propres

 L’efficacité énergétique

 Des secteurs innovants tels que l’e-mobilité, l’hydrogène vert ou des projets de stockage d’énergie.

Une initiative du grand pôle financier public

Développé au sein du grand pôle financier public, ce nouveau fonds est le fruit d’une collaboration étroite entre La Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances, associant ainsi leurs expertises complémentaires. Il vise à proposer une solution de financement complète et différenciante aux projets et acteurs de la transition énergétique en s’appuyant sur les critères techniques de la taxonomie verte européenne ou sur l’analyse de la robustesse des plans de décarbonation pour les actifs en transition. Il positionne ainsi le groupe La Banque Postale comme un acteur majeur et innovant sur ce marché en soutien des initiatives françaises et européennes. Comme le précise Bertrand Cousin, directeur général de la banque de financement et d’investissement de La Banque Postale : « Cette initiative s’inscrit dans notre stratégie en faveur de la finance à impact et dans la lignée des engagements pris par La Banque Postale au regard des objectifs de l’entreprise à mission. Je me réjouis de ce projet, qui est une nouvelle illustration des synergies développées au sein du grand pôle financier public, grâce aux expertises combinées des équipes de La Banque Postale, de LBP AM et de CNP Assurances. »

Impact climatique des portefeuilles

Originé conjointement par La Banque Postale et LBP AM, le fonds sera géré par LBP AM. Cette dernière mettra en œuvre son expertise en matière d’investissement en dette dans des projets d’infrastructures bas carbone, mais aussi de mesure d’impact grâce au suivi d’indicateurs de performance exigeants. « Nous sommes fiers de donner naissance à cette initiative d’envergure qui permet d’étoffer notre offre en dette infrastructure. L’approche distinctive de LBP AM sur cette classe d’actifs se caractérise notamment par un sourcing hautement sélectif des dossiers de financement à l’échelle européenne, une méthodologie d’analyse ESG propriétaire éprouvée et la maîtrise des outils permettant de monitorer les KPI d’impact, notamment climatique, de nos portefeuilles. Ces atouts assurent au fonds, un positionnement rigoureusement en ligne avec la politique d’investissement de CNP Assurances et les engagements du Groupe. » complète Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM.

Pour une société inclusive et durable

Le fonds s’appuiera également sur le savoir-faire reconnu des équipes de Financement d’Actifs et de Projets de La Banque Postale pour l’origination et l’arrangement des projets. « Ce fonds témoigne d’un parfait alignement autour de nos valeurs communes et de notre engagement en faveur d’une société inclusive et durable. En qualité d’investisseur responsable, cette initiative contribue ainsi à l’objectif de CNP Assurances d’atteindre 30 Mrd€ d’encours d’investissements verts d’ici fin 2025 et plus d’1 Mrd€ d’investissements à impact d’ici fin 2025. Avec cet investissement, le total de nos engagements de financements à impact dépasse désormais 1,5 Mrd€. La dette infrastructure représente une classe d’actifs attractive en raison de son potentiel de rendement et de la diversification en portefeuille qu’elle procure. Cela contribue à servir nos engagements à long terme auprès de nos assurés. » conclut Olivier Guigné, directeur des investissements Groupe de CNP Assurances.