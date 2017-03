K2 Systems : Base On dÃ©sormais disponible avec les systÃ¨mes Dome

Le logiciel en ligne Base On lancé à l’automne 2016 a reçu sa première actualisation cette année. Dès à présent, il est possible d’utiliser, en plus du système S-Rock (panneau orienté plein sud et avec une inclinaison de 15°), les deux panneaux classiques pour toit plat S-Dome (panneau orienté plein sud et avec une inclinaison de 10°) et D-Dome (panneau orienté est-ouest et avec une inclinaison de 10°) en utilisant l’outil de calcul. Grâce à l’interface utilisateur très pratique, aux outils de dessin graphiques faciles à utiliser et aux bases de calcul améliorées, l’utilisateur obtient rapidement la conception complète du système d’installation via l’outil en ligne gratuit.

Calculs améliorés et fonctionnement intuitif

Le logiciel en ligne accède aux images satellites de Google Maps et permet d’effectuer une mesure rapide du toit souhaité grâce aux outils de dessin graphiques. De même, les champs de modules et les zones d’ombrage possibles sont ajoutés en quelques clics et les charges dues à la neige et à l’action du vent sont calculées automatiquement. Les bases de calcul améliorées, qui, entre autres, garantissent des valeurs de lestage plus faibles, sont un autre avantage de ce logiciel innovant. Grâce à une section d’aide intégrée, le programme fournit, sur de nombreux points, des conseils et des vidéos explicatives courtes. La société propose également depuis janvier 2017 des webinaires multilingues gratuits pendant lesquels des projets sont exposés à titre d’exemple et le nouveau logiciel est présenté.

Base On, un élément important de la numérisation de K2 Systems

Avec le lancement du logiciel en ligne Base On, K2 Systems poursuit sa stratégie de numérisation et tient compte de l’augmentation des exigences numériques de ses clients grâce à un outil qui peut leur venir en aide lors de la conception de leur système d’installation à tout moment et quel que soit l’endroit. Grâce à la première actualisation en 2017, l’intégration progressive des différents systèmes d’installation de K2 Systems dans le logiciel Base On continue de se développer.

Voir la vidéo…