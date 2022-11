JP Energie Environnement affiche son ambition de doubler sa production à l’horizon 2026

Le producteur indépendant JP Energie Environnement confirme ses ambitions via une dynamique d’implantation soutenue sur l’ensemble du territoire national. Alors qu’il s’apprête à inaugurer 2 nouvelles centrales en Nouvelle-Aquitaine, JPee projette la construction de 11 nouveaux projets (7 parcs éoliens et 4 centrales solaires) pour l’année à venir.

Fondé il y a plus de 20 ans, le producteur indépendant d’énergies renouvelables JP Energie Environnement souhaite s’imposer en leader du renouvelable en France. “Depuis notre création en 2004, nous connaissons une croissance exponentielle en France et nous sommes fortement engagés pour la transformation du modèle énergétique vers les énergies décarbonées” explique Xavier Nass, Directeur Général de JPee.

Près de 600 000 MWh produits en France en 2022

Au travers de ses 13 parcs éoliens et 61 parcs solaires implantés en France, JPee a produit en 2021 l’équivalent de la consommation annuelle de 500 000 habitants et évité 34 217 tonnes de CO2. Grâce à sa maîtrise complète de la chaîne de valeur, le producteur entend bien poursuivre son développement et se faire une place parmi les acteurs incontournables du modèle énergétique français : “Nous souhaitons mettre notre savoir-faire au service des enjeux actuels de souveraineté énergétique. Notre ambition pour 2026 est d’atteindre une capacité installée d’1 GW de projets éoliens et solaires” confie le dirigeant.

L’éolien et le solaire au service des enjeux énergétiques français

Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit d’augmenter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030, pour JP Energie Environnement, cet objectif est atteignable. “Les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique du pays. C’est pour cela que chez JPee, nous nous engageons pour réaliser des projets qui s’inscrivent dans les objectifs nationaux avec actuellement 313 MW de projets éoliens et solaires en construction et 1 940 MW en cours de développement.” annonce Xavier Nass. Dans un contexte géopolitique tendu et une hausse des prix de l’énergie sans précédent, le producteur apporte une contribution déterminante au développement d’une économie décarbonée à l’échelle du territoire. Dans ce cadre, la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) estime que les filières des EnR vont amener une contribution cumulée au budget de l’Etat de près de

31 milliards d’euros au titre des années 2022 et 2023. Un montant qui va venir contribuer à alléger le bouclier tarifaire mis en place pour protéger les foyers français de l’augmentation des prix de l’énergie.

Un modèle de financement différenciant : le partenariat avec la Banque des Territoires et le financement participatif

La Banque des Territoires co-investit à hauteur de 49 % dans les projets de JPee, et ce depuis janvier 2019, date de signature de l’accord de partenariat. JPee et la Banque des Territoires ont d’ores et déjà co-investi dans plus de 30 projets solaires et éoliens pour une puissance installée d’environ 325 MW, l’objectif est désormais porté à 700 MW d’ici à 2028. De plus, pour chacun de ses projets, JPee souhaite associer les citoyens à leur réalisation. En proposant des opérations de financement participatif, le producteur permet aux riverains, collectivités locales, Société d’Economie Mixte ou encore

Sociétés Publiques Locales d’investir dans ses projets éoliens et photovoltaïques et de prendre part à la réalisation des objectifs nationaux et régionaux de transition énergétique. Depuis 2019, plus de 1 500 000 euros d’investissement participatif ont été réalisés.

Encadré

Sensibiliser aux métiers d’avenir et créer des emplois à valeur ajoutée

“Créer de l’emploi local et faire connaître nos métiers à valeur ajoutée nous aide à motiver les jeunes générations”, annonce le dirigeant. Le producteur ouvre ainsi régulièrement les portes de ses parcs éoliens et centrales solaires pour proposer des visites sur sites et des rencontres avec les professionnels de l’énergie verte. Actuellement, l’entreprise recrute 24 collaborateurs dans toute la France pour des postes variés allant du développement des projets à leur maintenance.