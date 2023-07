JP Energie Environnement accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement et ouvre son capital Ã  la Banque des Territoires

JP Energie Environnement (JPee), producteur indépendant français d’énergies 100 % renouvelables (éolien et solaire), annonce l’ouverture de son capital à la Banque des Territoires à hauteur de 34%. Liés depuis 2013 par un partenariat de co-investissement, les deux acteurs franchissent une nouvelle étape afin de soutenir les fortes ambitions de JPee et d’accélérer son activité. Cette démarche illustre l’engagement de la Banque des Territoires en faveur de la transition écologique et constitue une étape décisive pour JPee, qui projette de multiplier sa capacité installée par plus de 4,5 d’ici 2030, avec à la clé le recrutement de près de 120 personnes sur la période. Détails de ce rapprochement naturel, reflet d’une vision et de valeurs communes au service de la transformation énergétique des territoires en France.

Créé en 2004, JPee s’investit dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de projets solaires et éoliens en France. L’obtention d’une première autorisation d’implantation en 2013 pour le parc du Moulin d’Émanville dans la Beauce, l’un des plus grands parcs éoliens de France, marque une étape décisive dans la progression de JPee.

Un partenariat historique scellé autour de valeurs convergentes et d’objectifs ambitieux

C’est avec cette réalisation que naît le premier partenariat entre le producteur français indépendant et la Banque des Territoires. A partir de 2018, cette collaboration a été renforcée en systématisant son entrée au capital de chaque nouveau projet en exploitation. Grâce à cette relation de confiance et ce travail de long terme, la Banque des Territoires a ainsi contribué au financement de près de 400 MW de projets éoliens et solaires, en étant actionnaire à hauteur de 49% d’une trentaine de sociétés de projets. Convaincus de leurs valeurs communes en faveur de la transition énergétique dans une dynamique territoriale participative, et soucieux de satisfaire les objectifs de croissance de JPee, les deux partenaires ont souhaité renforcer leur lien à l’occasion de l’ouverture du capital de JPee, réservée à la Banque des Territoires. Ce soutien vient renforcer les fonds propres de JPee tout en la confortant dans son positionnement d’ETI française indépendante. Pour Xavier Nass, directeur général de JP Energie Environnement : « JP Energie Environnement puise son origine dans une aventure entrepreneuriale familiale et se distingue, au sein de la filière, dans l’implication et l’engagement quotidien de son collectif auprès des territoires d’accueil de ses projets. Pour pérenniser et accroître nos activités, travailler plus étroitement avec la Banque des Territoires apparaît comme une évidence. Cette ouverture de capital renforce notre position de producteur indépendant français dédié aux énergies renouvelables, dans un secteur en plein mouvement et à forts enjeux. »

2 GW à l’horizon 2030

Fort de 140 collaborateurs, JPee est présent sur 6 implantations : Caen (son siège social), Paris, Nantes, Bordeaux, Montpellier et Bourges. En 2022, l’entreprise a produit 680 000 MWh, l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 300 000 habitants (soit la ville de Nantes). Actuellement, elle détient environ 300 MW de projets autorisés en solaire et en éolien, dont 190 en construction. L’objectif poursuivi par JPee et la Banque des Territoires : doubler la capacité installée pour atteindre 1 GW de projets en exploitation en 2026 puis, 2 GW à l’horizon 2030. Une forte ambition qui devrait permettre à JPee d’alimenter en électricité verte 1,6 million d’habitants en 2030, soit l’équivalent de l’agglomération lyonnaise. Pour Cédric Desmedt, Directeur adjoint de la Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires : « Cette nouvelle étape traduit une relation historique et de qualité avec Xavier Nass et ses équipes. Nous sommes ravis de notre entrée au capital de JPee, développeur de premier plan sur le marché français qui vient consolider une relation de confiance de plus de 10 ans, guidée par un alignement stratégique et des valeurs communes. En renforçant nos liens actuels avec JPee, la Banque des Territoires permet à un producteur indépendant, français, au service du développement énergétique des territoires, de changer d’échelle et d’apporter les fonds nécessaires à l’accélération de son développement, au service de la souveraineté nationale énergétique. »

UNE ACCélération du FINANCEMENT PARTICIPATIF territorial

Parmi les 190 MW en construction dans la France entière, le réseau de JPee compte huit centrales photovoltaïques et sept parcs éoliens (dont trois sont en renouvellement).A noter parmi ces projets en chantier : deux sites font actuellement l’objet d’un financement participatif. Si le producteur a pu jusqu’alors organiser de tels dispositifs à hauteur de 2 millions d’euros, il envisage de doubler l’enveloppe des financements participatifs pour la porter à plus de 4 millions d’euros en 2024. Un renforcement de l’ancrage territorial dont se réjouissent JPee et la Banque des Territoires.

JPEE S’engage dans la recherche sur l’agrivoltaïsme…

JPee entend poursuivre ses investissements de R&D afin de faire progresser la connaissance scientifique des systèmes de production agrivoltaïque (système impliquant la coexistence de panneaux solaires et de cultures). Un premier partenariat engagé depuis 2020 avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), est mené sur la quantité et la qualité du fourrage poussant en-dessous des panneaux photovoltaïques. Ses premières conclusions sont très positives quant à la synergie entre l’activité de production d’électricité et la conduite d’un élevage ovin sur la même parcelle. En plus de cette étude, JPee envisage la conduite de nouveaux protocoles expérimentaux en collaboration avec plusieurs exploitants agricoles issus des filières d’élevage, de maraîchage et de grandes cultures. En interne, l’entreprise continue à se structurer autour de ce type de production. JPee a notamment recruté un Chef de Projet Agrivoltaïsme en 2022 et accueillera un Responsable Agrivoltaïsme en 2023.

JPee se lance dans la construction de centrales solaires en autoconsommation pour compte de tiers

En parallèle de son rôle de producteur d’électricité, JPee se positionne désormais en tant que constructeur de centrales photovoltaïques en autoconsommation pour compte de tiers. Les projets s’adressent aux industriels qui disposent de surfaces suffisamment importantes en toiture, au sol ou en ombrière. Les premiers chantiers sont prévus au 3ème trimestre 2023.

Gros boom des recrutements

Pour accompagner sa stratégie de croissance, JPee prévoit de recruter près de 120 collaborateurs d’ici 2030. Des profils variés qui rejoindront ce collectif guidé par les valeurs partagées avec la Banque des Territoires : l’esprit d’équipe, l’ambition, l’ancrage territorial et l’engagement en faveur de la transformation énergétique. Soucieux d’associer durablement ses collaborateurs et futurs collaborateurs à la réussite de l’entreprise, JPee travaille sur la mise en œuvre à l’automne 2023 d’un actionnariat salarié par la création d’un FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise). Ce levier permettra de créer une communauté d’intérêts et de projets, démultipliant la puissance de JPee.

Encadré

Chiffres clés

Chiffre d’affaires 2022 : 70 millions d’euros

Production 2022 : 680 000 MWh, l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 300 000 habitants