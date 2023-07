Energies renouvelables et biodiversitÃ© : un Â« front commun Â» contre le changement climatique

Le 1er Forum national sur les Energies renouvelables et la Biodiversité s’est tenu mercredi 5 juillet à Paris. Cette première édition a réuni plus de 250 participants autour d’un dialogue constructif entre les filières renouvelables, des parlementaires, les services de l’Etat et les associations de défense de l’environnement. A cette occasion, les parties prenantes ont réaffirmé leur vision et leurs engagements communs dans la lutte contre le changement climatique, tout en rappelant que protection de la biodiversité et déploiement des énergies renouvelables sont compatibles.

Les synergies entre les énergies renouvelables et la biodiversité sont nombreuses, et c’est la démonstration qui en a été faite mercredi dernier lors des débats sur les impacts, les solutions et les bonnes pratiques des filières renouvelables en matière de préservation de la biodiversité. Les filières renouvelables se mobilisent déjà fortement et depuis de nombreuses années pour mieux intégrer les enjeux de biodiversité dans le déploiement de projets : elles améliorent continuellement leurs pratiques et contribuent à la progression des connaissances scientifiques. Le changement climatique est aujourd’hui la 3ème cause d’érosion de la biodiversité (IPBES, 2019). Face au défi de la décarbonation et de la lutte contre les effets du changement climatique sur la biodiversité, la France aura besoin de révolutionner son système énergétique et de produire de l’énergie propre – un enjeu à la fois national mais aussi international que ce forum a mis en lumière.

“Cet événement organisé par le SER était une première ! A l’heure où les passions se déchaînent parfois sur les sujets environnementaux et climatiques, ce forum s’est inscrit dans une démarche d’ouverture et de partage pour prendre la mesure de la contribution des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Cette journée aura été marquée par des débats passionnants et des points de vue différents sans que personne ne renie ses valeurs ou ne tombe dans la caricature. Dans la perspective des prochains débats sur la future loi de programmation énergie-climat, il est nécessaire de réaffirmer l’approche gagnant-gagnant qui existe entre accélération du développement des ENR et préservation de la biodiversité “, déclare Jules NYSSEN, Président du SER.