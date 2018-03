JournÃ©e technique du solaire en Hauts-de-France le 26 mars prochain

Le 26 mars prochain, le cd2e, l’ATEE et de nombreux partenaires mettent à l’honneur le solaire thermique et photovoltaïque lors d’une journée technique dédiée à l’autoconsommation. 150 professionnels et maîtres d’ouvrage sont attendus pour échanger et accélérer ensemble la dynamique solaire en région Hauts-de-France ! Au programme de la matinée, l’autoconsommation photovoltaïque (aspects territorial, industriel et tertiaire) avec un focus sur l’autoconsommation collective. L’après-midi sera consacrée au solaire thermique avec la présence d’Enerplan (Etats et perspectives de la filière solaire thermique) et de l’Ademe (dispositifs d’aides) et de nombreux acteurs de la chaleur solaire : New Heat, Sunoptimo, Lacaze Energies etc.

Pour s’inscrire…