JournÃ©e d'Ã©tude sur le solaire thermique le 5 avril Ã  Paris avec Enerplan et la FNCCR

ENERPLAN et la FNCCR organisent en partenariat une journée d’étude consacrée au solaire thermique, qui se déroulera le 5 avril prochain à Paris.

Un des objectifs de cet événement sera de montrer l’intérêt durable du solaire thermique qui est très fort, qu’il soit utilisé en toiture ou en champ, à l’échelle d’un bâtiment ou pour injection dans un réseau de chaleur, et ce pour des coûts particulièrement compétitifs, notamment dans le contexte actuel de forte augmentation de la Contribution Climat Energie. Moindres coûts, meilleurs rendements, renforcement des formations des installateurs, intégration dans les labels règlementairesle solaire thermique est entré dans une nouvelle dynamique !

Outils pratiques et accompagnement projet (démarche SOCOL), encadrement règlementaire, retours d’expérience et partages sur les projets seront au cœur de cette journée, avec des interventions qui présenteront l’ensemble de la chaîne de valeur d’un projet, des études territoriales en amont à la maintenance d’une installation, en passant par le dimensionnement et l’intégration dans son environnement. Rendez-vous le 5 avril prochain dans les locaux de la FNCCR.

