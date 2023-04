EverWatt sâ€™ouvre Ã  lâ€™autoconsommation solaire pour les particuliers en lanÃ§ant Soleriel

EverWatt, producteur d’énergie solaire décentralisée, poursuit son développement sur le marché de l’autoconsommation et crée Soleriel, nouvelle société dédiée à la solarisation des toitures pour les particuliers. Avec le lancement du site commercial et l’ouverture de la première agence à Douains dans l’Eure (27), Soleriel a pour ambition d’impulser la transition énergétique dans les territoires, et projette d’ouvrir 20 agences en France d’ici 2026.

Soleriel est le fruit d’une rencontre entre deux acteurs de la transition énergétique. D’un côté, EverWatt, producteur d’énergie solaire diffuse visant au travers de ses filiales le développement de projets à forts impacts en faveur de l’indépendance énergétique et la décarbonation du territoire. De l’autre, Terre Solaire, expert de la conception et installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Soleriel, l’autoconsommation solaire pour les particuliers

Guidé par trois valeurs fondamentales : la proximité territoriale, la qualité et l’expertise, Soleriel souhaite permettre à chacun d’aller vers l’indépendance énergétique grâce à l’autoconsommation solaire. Soleriel vise un déploiement national par un maillage progressif d’agences en propre impliqué au sein des territoires. Soleriel projette ainsi d’ouvrir 5 agences cette année, et une vingtaine d’ici 2026, pour un objectif de 7000 installations réalisées. Grâce à ce maillage territorial, Soleriel a ainsi pour ambition de déployer, un maximum de points de production photovoltaïques sur toitures ou abris solaires dans les territoires, mais également d’agréger à terme le surplus d’énergie pour alimenter des foyers ou des bâtiments publics sous le modèle du circuit court. Avec des solutions adaptées aux besoins des particuliers, Soleriel permet de transformer le bâtiment en une source de production d’électricité verte et locale. Équipements premium, sourcing des matériaux, réalisation des démarches administratives, Soleriel offre un accompagnement complet qui permet de maitriser sa production et sa consommation énergétique.

EverWatt, engagé pour la transition énergétique

« La création de Soleriel s’inscrit dans la volonté d’EverWatt d’accompagner les territoires dans la transition énergétique. Les offres de Soleriel s’adressent aux clients résidentiels et visent à les accompagner dans leur projet d’indépendance énergétique en mettant en avant la proximité au travers l’implantation d’agences locales, la qualité de la prestation rendue et l’expertise. A terme, l’ambition d’EverWatt est de constituer des communautés énergétiques au sein desquelles les surplus de production d’énergie solaire pourraient être partagées. Soleriel a vocation à mailler le territoire par l’ouverture de 20 agences d’ici 2026 », explique Frédéric Pierre, Directeur Général de Soleriel. Après le lancement d’un partenariat pour développer le premier projet d’autoconsommation sur un village de marques en France, ainsi que le développement de l’autoconsommation collective sur les Zones d’Activités Économiques avec sa filiale BoucL Energie, la création de Soleriel confirme la volonté d’EverWatt de poursuivre son développement sur le marché de l’autoconsommation. En déployant ainsi différents points de production d’énergie solaire, EverWatt agit pour décarboner l’ensemble des territoires et participer pleinement à leur indépendance énergétique.