Jeudi 14 novembre 2024 : 2Ã¨me Forum national des EnR et de la biodiversitÃ© du Syndicat des Ã©nergies renouvelables

Le Syndicat des énergies renouvelables organise le 14 novembre 2024, au Comet Bourse à Paris, le second Forum national des énergies renouvelables et de la biodiversité, événement unique en France, intitulé : « S’allier face à la double crise climat – biodiversité ». Cette édition 2024, qui fera suite à la COP16 en Colombie, mettra l’accent sur les travaux engagés depuis la 1ère édition, tout en permettant aux différents acteurs – scientifiques, ONG, entreprises, services de l’État et décideurs – de dialoguer autour des synergies entre développement des énergies renouvelables et protection de la biodiversité.

Après le succès de la première édition centrée sur l’état des lieux des connaissances sur les impacts des énergies renouvelables (EnR) sur la biodiversité et les solutions apportées par les filières pour minimiser ces impacts et promouvoir de potentiels bénéfices, le SER vous invite à participer à ce second opus qui mettra en lumière les travaux engagés depuis un an et donnera notamment la parole à des scientifiques, des ONG et des acteurs du développement des énergies renouvelables afin de poursuivre l’effort engagé pour faire émerger des partenariats fructueux en matière de synergies biodiversité – énergies renouvelables.

www.forum-enr-biodiversite.fr