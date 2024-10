Énergie/ Les Français inquiets et sceptiques : « 63% n’ont pas confiance dans le gouvernement »

Alors que le Premier ministre a annoncé la reprise des travaux de planification pour fixer les objectifs des politiques énergie et climat, Monabee, spécialiste de l’autoconsommation solaire, a mandaté l’institut OpinionWay pour prendre le pouls des Français sur la question énergétique. Les résultats dévoilent une forte inquiétude, sur fond de méconnaissance du sujet.

Alors que les températures hivernales reviennent, beaucoup de ménages s’apprêtent à remettre le chauffage dans leur logement, avec une certaine appréhension sur la hausse que cela va générer sur leur facture d’énergie. Si l’Etat a mis en place un bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité, destiné à compenser les hausses des prix, ce dernier s’arrêtera dans quelques mois, en février 2025. De quoi alarmer les Français qui sont 86% à craindre une hausse de leur facture d’énergie lorsque le bouclier prendra fin.

Un déficit de confiance marqué

Dès lors, peut-on compter sur le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l’énergie ? La réponse est non pour près de 2/3 des Français (63%) qui doutent de la capacité de nos dirigeants à éviter que les tarifs ne flambent. Un chiffre qui grimpe à 73% pour la tranche 65 ans et plus, qui sont les plus sceptiques, alors que les plus jeunes (18-24 ans) sont 41% à accorder leur confiance. En matière de politique énergétique, une partie des Français semble désemparée. Si plus 8 Français sur 10 connaissent bien le montant de leur facture d’électricité (ce qui laisse tout de même 14% de particuliers qui ne la connaissent pas, avec une surreprésentation de la tranche 18-24 ans où seulement 63% d’entre eux disent connaître le montant), les raisons des dernières hausses des prix de l’énergie restent obscures pour certains. Seulement 1 Français sur 2 (57%) est ainsi en mesure de dire pourquoi les prix ont augmenté.

Près de 8 Français sur 10 veulent que le rôle des EnR soit enseigné à l’école

Face à la crise énergétique que nous subissons, et qui est appelée à subsister voire s’intensifier dans les années à venir, les énergies renouvelables (EnR) représentent un atout pour faire baisser la facture d’énergie des ménages. Les Français perçoivent bien l’intérêt que cela représente, notamment en matière d’énergie solaire.

Mais dans ce secteur qui a vu les escroqueries se multiplier ces dernières années, les particuliers sont prudents : 44% n’osent pas installer de panneaux solaires à leur domicile par peur de se faire arnaquer. Un chiffre qui grimpe à 55% pour les CSP+ (contre 48% pour les CSP- et 36% pour la catégorie “inactif”), qui semblent plus méfiants.

Les répondants sont d’ailleurs conscients de manquer de connaissance sur le sujet : ils sont ainsi moins de la moitié (46%) à savoir quelles sont les sources d’informations fiables en matière d’énergie solaire , avec un écart marqué entre les plus jeunes ( 57% pour la tranche 18-34 ans) et les plus âgés ( 40% pour les 65 ans et plus).

Dès lors, près de 8 Français sur 10 (76%) déclarent que le rôle et le fonctionnement des énergies renouvelables devraient être enseignés à l’école. Dans la tranche 25-34 ans, ils sont même 82% en faveur de cette éducation aux EnR.

« Permettre à tous d’accéder à une énergie moins chère et décarbonée »

“Les résultats de cette étude traduisent avant tout une crainte majeure des Français : celle de voir leur facture d’énergie flamber, sans soutien du gouvernement. Si le bouclier tarifaire a permis de contenir les dernières hausses, son arrêt prévu début 2025 pose question sur la suite. Alors que le Premier ministre a déclaré vouloir “agir sur l’offre énergétique [...] en poursuivant le développement des énergies renouvelables”, force est de constater qu’à l’heure actuelle, la France est en retard dans ses objectifs dans le développement des EnR et qu’il est nécessaire d’accélérer leur déploiement sur le territoire. La demande des Français d’enseigner le rôle et le fonctionnement des énergies renouvelables à l’école exprime clairement leur volonté de mieux maîtriser ce sujet. Elle démontre aussi que les ménages ont bien compris le lien direct entre la possibilité de produire sa propre électricité, via l’autoconsommation solaire, et les économies que cela peut générer sur la facture. Gageons que le nouveau gouvernement prenne à bras le corps cette problématique pour permettre à tous d’accéder à une énergie moins chère et décarbonée” indique Clara Trevisiol, cofondatrice de Monabee.