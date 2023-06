Jean-Pascal de Peretti, rÃ©Ã©luÂ PrÃ©sidentÂ du SERCE

Le 15 juin dernier le Conseil d’administration, réuni en Assemblée générale, a reconduit Jean-Pascal de Peretti dans ses fonctions de Président du SERCE. Le SERCE s’est particulièrement impliqué pour valoriser les savoir-faire de ses entreprises adhérentes et préserver un environnement propice au développement de l’activité. L’aménagement des territoires, la performance énergétique ou encore la convergence énergie-numérique… sont autant de thèmes sur lesquels il apporte l’expérience de terrain de ses adhérents.

“La mise en œuvre du Plan de sobriété a été une priorité forte pour nos entreprises qui sont particulièrement bien placées pour accompagner les transformations énergétiques et numériques des collectivités et des acteurs économiques : rénovation énergétique du parc tertiaire, réduction des nuisances lumineuses et pilotage intelligent de l’éclairage public, développement de l’autoconsommation, contribution à la décarbonation des process industriels, ou solutions de mobilité durable sont autant de leviers pour agir concrètement en faveur du climat. Résolument tournée vers l’avenir, notre profession s’implique dans le “smart” et apporte l’intelligence dans les réseaux, dans les bâtiments et construit la ville intelligente de demain” a confié Jean-Pascal de Peretti.