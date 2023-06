Elevage ovin, maraîchage bio et photovoltaïque à Montmorillon (86)

Sur des terres en jachère depuis 5 ans, BayWa r.e. a identifié un éleveur ovin et deux maraîchers pour développer un projet écologique et solidaire associant maraîchage biologique, mouton rustique et photovoltaïque. Un patchwork pour une transition énergétique et écologique pertinente !

BayWa r.e. développe depuis l’été 2021 un projet associant production agricole et énergie photovoltaïque sur un terrain inexploité et aux terres peu propices pour la grande culture, situé au lieu-dit Moussac (86) en bordure de la D117. Trois partenaires agricoles locaux ont été identifiés pour relancer une activité sur ces terrains inexploités, en synergie avec une production d’énergie renouvelable.

Un projet agricole et social

Le projet prévoit d’associer un espace de pâturage sous panneaux surélevés suivant la course du soleil et du maraîchage agrivoltaïque sous ombrières agrivoltaïques composées de panneaux semi-transparents. Les animaux pourront bénéficier de l’ombrage des panneaux, également favorable à la pousse de l’herbe. Les structures semi-transparentes, qui ont l’avantage de laisser passer la lumière, protégeront les cultures des vagues de chaleur et des intempéries.

Un éleveur ovin engagé

Une majorité de la surface du projet serait occupée par un éleveur ovin de Montmorillon, voisin des parcelles. La mise à disposition de terres supplémentaires permettrait à cet éleveur biologique d’agrandir son cheptel de moutons de race Solognote, contribuant à maintenir l’activité ovine historique sur le territoire. Race rustique adaptée à la production de laine et de viande, la Solognote est une race protégée qui fait l’objet d’un plan de sauvegarde depuis 1968. L’éleveur identifié pour s’installer sur les terres occupées par les panneaux envisage de développer son activité d’élevage et d’engager une distribution de viande en circuit court.

Deux projets de maraîchage en circuit court

Une seconde partie du projet pourrait accueillir deux maraîchers, dont une partie de production des fruits et légumes serait protégée des aléas climatiques par des panneaux photovoltaïques semi-transparents. La culture sous panneaux semi-transparents offre l’avantage de réaliser des économies d’eau grâce à la réduction de l’évapotranspiration. Les structures pourront aussi servir de points d’ancrage pour les cultures fruitières (type kiwi, vigne…) et permettront d’éviter l’utilisation de bâches plastiques.

● L’association Jard’Insolite produit des fruits et légumes biologiques en circuit Court sur les parcelles du lycée agricole de Montmorillon : 125 paniers de fruits et légumes sont vendus aux adhérents de l’association chaque semaine, tout en contribuant au retour à l’emploi par le maraichage d’adultes éloignés du marché du travail. Le projet agrivoltaïque permettrait de développer la production de l’association, avec une mise à disposition gratuite du foncier. Il viendrait répondre à une forte demande locale de produits biologiques. Pour Jard’Insolite, il s’agit également d’une opportunité d’expérimentation à l’adaptation au changement climatique.

● La ferme d’Ayana, exploitation maraîchère biologique, produit des fruits, légumes, herbes aromatiques et plantes médicinales vendus en circuit-court. Une activité complémentaire d’élevage de porcs de plein air, d’ovins et de caprins est menée à destination des restaurants. Le projet agrivoltaïque serait une occasion pour la ferme de développer sa production de fruits et de légumes à destination des consommateurs locaux, tels que les établissements publics de Montmorillon. Le projet leur permettrait aussi de se diversifier vers des fruits à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, du matériel agricole sera mis à disposition des exploitants du parc.

Un terrain en jachère, dédié à l’élevage ovin et au maraîchage

Une étude d’aptitude des sols, conduite par la Chambre d’agriculture de la Vienne en juin 2021 a révélé que les sols, souffrant d’un excès d’eau, ont un potentiel agricole pour les grandes cultures majoritairement limité voire faible.

BayWa r.e. se propose d’installer la centrale photovoltaïque sur les espaces à faible potentiel agricole, tout en mettant les parcelles à disposition d’agriculteurs partenaires du projet. Le site retrouverait grâce à l’installation photovoltaïque une vocation agricole. Les panneaux protégeront animaux et cultures des aléas climatiques, comme la grêle ou les fortes chaleurs, et les revenus issus de la production d’énergie permettront de faciliter la reconversion du site.

Encadré

Dépôt des demandes d’autorisations en fin d’année

Des études environnementales ont été engagées, conduite par le bureau d’études NCA environnement basé à Neuville-de-Poitou. Une étude agricole, conduite par la chambre d’agriculture, est également en cours pour valider le projet agricole. L’implantation finale du projet dépendra des résultats des études techniques, environnementales et agricoles. Sous réserve de l’accord de la préfecture, le projet pourrait livrer ses premiers électrons verts à l’horizon 2026. Protégés par les panneaux photovoltaïques, moutons et légumes contribueront alors à alimenter les riverains, tandis que l’énergie solaire produirait localement l’équivalent de la consommation électrique de 17 000 personnes, évitant le rejet de plus de 10 000 tonnes de CO2 par an.