Jean-Louis Bal, nouveau fÃ©dÃ©rateur pour les Ã©nergies renouvelables Ã  lâ€™export

Le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a nommé Jean-Louis Bal, Président du SER, pour fédérer les actions des parties prenantes engagées dans le développement des énergies renouvelables à l’export. Une mission stratégique allouée à un expert du secteur !

Dans le cadre de la stratégie de soutien au commerce extérieur, les énergies renouvelables sont devenues la septième famille prioritaire à l’export en 2015, année du vote de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Cette décision s’est accompagnée de la nomination d’un fédérateur pour accompagner le développement international de cette filière stratégique. Ce dernier a la charge de contribuer à sa structuration, sa valorisation et sa promotion.

Jean-Louis Bal, capitaine de « l’équipe de France » des EnR

L’action du fédérateur vise à favoriser l’émergence d’une offre française intégrée à l’international, en intensifiant le dialogue et l’action collective entre les différents acteurs du secteur des énergies renouvelables – acteurs institutionnels et privés, start-ups, PME, ETI et grands groupes. La mise sur pied d’une véritable « équipe de France » des acteurs institutionnels a notamment permis d’identifier les pays prioritaires pour les entreprises hexagonales et de créer plusieurs « clubs export Energies renouvelables ».

En étroite coordination avec le volet International du Comité Stratégique de filière (CSF) Nouveaux systèmes énergétiques, Jean-Louis Bal aura notamment sur sa feuille de route la poursuite du déploiement des clubs EnR dans les zones à fort potentiel non encore couvertes, la consolidation de l’action en faveur de l’intégration des PME et des start-ups dans une dynamique collective leur permettant de se projeter à l’international, la promotion des entreprises françaises et de leurs innovations, la réflexion sur une plus grande adaptation des outils financiers et de garanties proposés par les institutions publiques et privées françaises.

Faire briller les pépites françaises à l’international

Jean-Louis Bal a indiqué : « Cette nomination par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères m’honore. Elle concrétise le travail mené par le Syndicat des énergies renouvelables depuis près de sept ans dans l’accompagnement et la structuration de la filière française des énergies renouvelables à l’export. La mission confiée par le Ministre, Jean-Yves Le Drian, en liaison avec les travaux du Comité Stratégique de filière sur les nouveaux systèmes énergétiques, devra permettre à nos entreprises d’accentuer leur présence à l’International. La France possède de nombreuses pépites qui ont bâti leur croissance sur les marchés internationaux. En coordonnant nos puissants outils institutionnels d’accompagnement et de financement et les actions de la diplomatie économique, et en travaillant sur les groupements de PME/ETI et grands groupes, je m’inscrirai dans la continuité de mes prédécesseurs, Michel Cremieux et Jean Ballandras, et m’efforcerai de poursuivre et amplifier la dynamique existante ».