ISE, Total et SunPower mettent en service une centrale solaire Ã  Nanao au Japon

Les groupes ISE, Total et SunPower ont mis en service une centrale photovoltaïque d’une capacité de 27 mégawatts-crête à Nanao, sur l’île de Honshu au Japon. Démarrée un an après le lancement des travaux, cette centrale produira une énergie propre et fiable pour plusieurs milliers de foyers japonais sur l’île. La centrale de Nanao est détenue à 50 % par le groupe ISE, tandis que Total et SunPower possèdent chacun une participation de 25 %.

« Le groupe ISE est un leader de l’industrie agroalimentaire, aux normes de qualité et de sécurité sanitaire parmi les plus élevées au monde. C’est cette même exigence d’excellence et de sureté opérationnelle que nous appliquons dorénavant à nos projets dans les énergies renouvelables », a déclaré Hikonobu Ise, Président du groupe ISE. « Nanao, c’est l’une des plus grandes centrales photovoltaïques de la région de Hokuriku qui vient de démarrer ses opérations. Nous sommes heureux d’être associés à Total, un leader mondial de l’énergie, et à SunPower, qui détient la technologie des panneaux solaires les plus performants au monde. Nous espérons que ce projet contribuera au renforcement de l’amitié entre le Japon et la France.»

« Total Solar est fier de la mise en service de sa première centrale photovoltaïque au Japon. Ce projet, réalisé en partenariat avec le groupe japonais ISE et notre filiale SunPower, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sur un marché solaire en forte croissance, » déclare Julien Pouget, directeur Renewables chez Total. « Le lancement de la centrale de Nanao marque une étape importante de l’histoire de Total au Japon, où le Groupe est présent depuis 60 ans. Total est déterminé à accompagner le Japon dans la diversification de son mix énergétique en lui assurant un approvisionnement en énergie compétitive et propre à travers ses activités dans le solaire et le Gaz Naturel Liquéfié.»

« Les panneaux solaires SunPower de la centrale de Nanao maximisent l’électricité générée sur site car, à surface égale, ils produisent 45 % d’énergie de plus que les panneaux conventionnels et sont reconnus pour leur fiabilité et leur performance à long terme. Nous sommes heureux de nous associer à Total et au groupe ISE pour le lancement de notre première centrale solaire au Japon. Cette réalisation témoigne de l’engagement de SunPower en faveur de la croissance du marché japonais », commente Shingo Tajiri, directeur général de SunPower au Japon.

Cette centrale au sol a été conçue pour satisfaire aux normes strictes de construction parasismique en vigueur au Japon. Construite sur un terrain de 25 hectares appartenant au groupe ISE, elle est désormais entièrement reliée au réseau de distribution d’électricité, qu’elle a commencé à alimenter via plus de 80 000 panneaux solaires SunPower à haut rendement.

Plus d’infos…