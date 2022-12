IRVE – Nouvelle qualification OPQIBI pour Tecsol branchÃ© sur la mobilitÃ© Ã©lectrique solaire

Tecsol dispose désormais d’une nouvelle qualification professionnelle OPQIBI. Il s’agit de la qualification 1426 qui concerne les études de conception en vue de l’installation d’Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques. La mobilité électrique solaire dans le viseur !

La convergence entre solaire et véhicule électrique est appelée à se développer. La présence de Tecsol sur cette thématique prend différentes formes et s’exprime notamment à travers le projet MOBELSOL. Cette reconnaissance résonne donc fortement avec la valeur innovation qui est au cœur de la raison d’être de Tecsol qui va largement communiquer sur cette nouvelle qualification à l’occasion du salon Energaïa à Montpellier les 7 et 8 décembre.

Cette qualification vient s’ajouter aux qualifications que Tecsol dispose déjà :

1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)

2010 Etude d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique

2011 Etude d’installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

2014 Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire thermique

2015 Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque