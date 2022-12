Forum Â« Transformons la France â€“ Nouvelle Aquitaine Â» : Newheat reÃ§oit le Prix de la Transition Ecologique

Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader français de la production de chaleur solaire, a reçu mercredi 7 décembre dernier le Prix de la Transition Ecologique dans le cadre du Forum « Transformons la France au cœur des régions – Nouvelle Aquitaine » organisé par La Tribune et Régions de France. Hugues Defréville rappelle à cette occasion l’importance cruciale – à travers ce type de Prix notamment – de faire connaître la filière méconnue de la chaleur renouvelable !

Consacrée à la souveraineté industrielle, l’édition 2022 de la série de Forums « Transformons la France » au cœur des régions organisée par La Tribune et Régions de France positionne les régions comme les actrices de la compétitivité industrielle de la France d’ici 2030 et met en lumière les business porteurs et innovants, les initiatives des régions ainsi que les industriels et grandes ETI locales qui font vivre les territoires.

Des solutions de décarbonation innovantes à destination des grands consommateurs de chaleur

Le mercredi 7 décembre 2022, les organisateurs du « Transformons la France au cœur des régions – Nouvelle Aquitaine » ont décerné quatre Trophées à des acteurs de la région. Ces lauréats ont été choisis par la rédaction de la Tribune. Parmi eux, le Prix de la Transition Ecologique a été décerné à l’entreprise bordelaise Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader français de la production de chaleur solaire. Fait majeur et pourtant méconnu : si l’on considère les usages finaux de l’énergie, ce ne sont pas les transports mais les besoins en chaleur qui occupent la tête du podium (avec 45% de l’énergie finale). Newheat propose ainsi des solutions de décarbonation innovantes à destination des grands consommateurs de chaleur, les grands sites industriels et les réseaux de chaleur urbain.

La chaleur renouvelable, grande oubliée de la stratégie énergétique française

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu cette distinction, d’autant qu’aujourd’hui, toute initiative permettant de faire connaître la chaleur renouvelable est cruciale car elle doit absolument – et au plus vite – prendre la place qui est la sienne dans la nouvelle stratégie énergétique française ! Pour comprendre cette place, nous invitons chaque décideur public, industriel, élu, bureau d’étude… à parcourir l’étude remarquable du cabinet de conseil Carbone 4 « Chaleur renouvelable : la grande oubliée de la stratégie énergétique française ? » publiée il y a quelques jours. Les solutions existent, elles sont locales, matures, vertueuses et d’ores et déjà prêtes à se déployer massivement en France : il faut maintenant les faire connaître et les déployer massivement grâce à une planification claire et adaptée aux usages, et grâce à un renfort et une simplification de l’accès aux mécanismes de soutien public déjà existants. Je remercie tout particulièrement la rédaction de La Tribune d’œuvrer à cette reconnaissance. » confie Hugues Defréville, co-fondateur et Président de Newheat.