IRFTS renforce son rÃ©seau B to B avec SOLIPAC et sâ€™ouvre au marchÃ© B to C en partenariat avec MISTER MENUISERIE

Leader de la conception de systèmes de fixation photovoltaïques et de structures en aluminium de pergolas bioclimatiques, solaires ou hybrides, IRFTS renforce la distribution B to B de ses produits sur le territoire avec SOLIPAC et s’ouvre au marché B to C en partenariat avec MISTER MENUISERIE. Ce dernier partenaire permet ainsi à IRFTS de disposer d’un réseau de distribution multicanal tout en resserrant son maillage territorial pour se positionner au plus près de l’utilisateur final. Vous avez dit proximité !

A ce jour, la distribution des produits d’IRFTS s’articule autour de deux réseaux : les partenaires distributeurs et les partenaires installateurs.

Le réseau B to B de partenaires distributeurs (menuiserie, électricité…) commercialise les systèmes de fixation pour la pose de panneaux photovoltaïques multi-marques présents sur le marché. Les systèmes de fixation d’IRFTS assurent la pose de modules photovoltaïques de dimensions standard sur les toitures (en intégration ou en surimposition), les toits terrasses, ou encore les brise-soleil, les ombrières, les carports et les pergolas.

Le réseau d’installateurs partenaires développé en 2019 par IRFTS à l’occasion du lancement de sa pergola PERGOSOLAR. Ce réseau a pour objectif de renforcer la commercialisation de PERGOSOLAR au plus près du client final par l’intermédiaire des artisans poseurs formés et labélisés INSTALLATEUR PARTENAIRE PERGOLAS par un agrément éponyme délivré par IRFTS. Cette labellisation des installateurs permet de garantir au client final une prestation de mise en œuvre soignée et de qualité.

Outre le réseau INSTALLATEUR PARTENAIRE PERGOLAS, la commercialisation de PERGOSOLAR est accessible à tous les artisans indépendants.

Nouveaux partenaires pour une présence accrue sur le territoire

Aujourd’hui, le réseau de distribution d’IRFTS resserre son maillage territorial et s’appuie sur les 70 points de vente de MISTER MENUISERIE répartis sur l’ensemble du territoire, en intégrant la pergola PERGOSOLAR d’IRFTS dans le catalogue et le site web de l’enseigne, afin de la proposer à leur clients artisans et particuliers dès le mois de mai 2020. La société SOLIPAC vient également renforcer cette présence à l’aide de ses 12 comptoirs, exclusivement dédiés aux professionnels, répartis en région Occitanie et sur le Grand Lyon. SOLIPAC propose son expertise sur l’ensemble des solutions énergies renouvelables et commercialise ses produits via sa propre marque de distributeur (MDD), BOURGEOIS GLOBAL. Cette offre de produits se complète aujourd’hui par la commercialisation du modèle « ECLIPSE » de PERGOSOLAR de la société IRFTS.