ennexOS, la plateforme IoT de gestion de lâ€™Ã©nergie de SMA, reÃ§oit le Â« iF gold award, Design et expÃ©rience utilisateur Â»

ennexOS, la plateforme IoT de SMA permettant une gestion de l’énergie non seulement complète et intelligente, mais aussi facile à utiliser, a été récompensée par le « iF gold award » dans la catégorie « Service Design / UX ».Une récompense de prestige !

L’utilisation efficace de l’énergie permet d’adopter un mode de vie durable et de réaliser des économies. SMA offre aux clients finaux et aux experts en énergie photovoltaïque des solutions numériques innovantes afin de surveiller et d’optimiser tous les flux d’énergie au sein d’une maison ou d’une entreprise. Ces solutions reposent notamment sur la plateforme ennexOS.

Optimiser les systèmes d’énergie et réduire les coûts

Le jury du « iF award » a souligné la clarté et la facilité de navigation globale offertes par le design de la plateforme IoT de gestion de l’énergie, développée en coopération avec l’agence chilli mind sise à Cassel (Allemagne). L’interface utilisateur récompensée se distingue entre autres par des tableaux de bord clairs, qui affichent à tout moment l’ensemble des données des générateurs et consommateurs d’énergie d’un foyer ou d’une l’exploitation. Ils permettent par exemple d’identifier et d’éviter les pics de charge de la consommation d’électricité en toute simplicité. Les utilisateurs peuvent ainsi optimiser à tout moment leur système d’énergie et réduire les coûts énergétiques. La navigation claire qu’offre l’interface utilisateur facilite en outre le transfert rapide et fluide de données vers toutes les applications mobiles et portails SMA basés sur ennexOS.

Les avantages d’un monde de l’énergie numérique

« La plateforme IoT de gestion de l’énergie ennexOS permet à nos clients de surveiller, de gérer et d’associer différents postes énergétiques tels que le chauffage, la climatisation, l’électricité et la mobilité par le biais d’applications mobiles ou des portails SMA et de réduire leurs frais », indique Andreas Strusch, Chef de Produit de la Plateforme enneOS chez SMA. « Avec les applications reposant sur ennexOS, les utilisateurs peuvent gérer leur bilan énergétique de manière efficace, tout en profitant de nouveaux modèles commerciaux. SMA offre ainsi à tous les utilisateurs la possibilité d’exploiter tous les avantages d’un monde de l’énergie numérique et connecté, dès aujourd’hui. »

Encadré

Qu’est-ce que l’« iF Design Award »

L’« iF Design Award » est décerné tous les ans par la plus ancienne institution de design indépendante au monde, iF International Forum Design GmbH, dont le siège se trouve à Hanovre. Ce prix compte parmi les plus importantes récompenses de design au monde et est une référence dans ce domaine. L’année 2020 marque son 67e anniversaire. Au total, 7 298 entreprises provenant de 56 pays avaient déposé leur candidature dans différentes disciplines. 1 453 participants ont été récompensés par un iF award et 75 d’entre eux par un « iF gold award ».