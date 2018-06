IRFTS Easy Roof Evolution rÃ©nove, protÃ¨ge et rentabilise les grandes toitures agricoles

Selon une étude de l’ADEME, les énergies renouvelables constituent une nouvelle filière en plein développement pour le monde agricole. En effet, une majorité d’exploitants agricoles détiennent d’importantes surfaces de bâtiments susceptibles d’accueillir des systèmes de production d’électricité. Pour les agriculteurs, cette production d’énergie peut donc se révéler un complément de revenu non négligeable.

IRFTS Easy Roof Evolution, la solution fiable et certifiée

IRFTS Easy Roof Evolution, l’un des systèmes de montage intégré photovoltaïque les plus distribués en Europe, permet de rénover et remplacer, sur les grandes toitures des bâtiments agricoles, les anciens systèmes de panneaux solaires qui présentent des défaillances en termes d’étanchéité. Ce système de pose ventilé apporte en toiture une totale intégration des modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques et hybrides. IRFTS Easy Roof Evolution équipe déjà plusieurs mégawatts de toitures agricoles avec des rampants qui peuvent atteindre plus de 40 mètres de longueur. Ce système est fabriqué à partir d’une matière constituée de polypropylène copolymère, ce qui lui permet de répondre à l’application toit/couverture en lui assurant une grande résistance face aux intempéries, tout en étant léger et donc facilement transportable. Le procédé photovoltaïque IRFTS Easy Roof Evolution pour les grands rampants est certifié par l’Avis Technique 21/18-62 du 23 mai 2018.

Une mise en œuvre précise et rapide

IRFTS Easy Roof Evolution, facile et rapide à mettre en œuvre, est compatible avec plus de 400 modules photovoltaïques. Grâce à un ingénieux procédé breveté d’emboitement, les différentes pièces s’assemblent avec précision les unes dans les autres, sans découpe ni joint. Déjà dimensionnées, elles sont prêtes à poser et à emboiter. La pérennité de chaque installation est garantie par une séparation de l’ancrage du système en toiture et de la fonction étanchéité. Pour cette typologie de grands rampants de toiture, l’installation dispose notamment de parcloses, déflecteurs et obturateurs qui assurent l’écoulement indispensable des eaux pluviales sur le dessus des modules. La conception du système autorise également un remplacement facile d’un module défaillant par un autre, sans la nécessité de démonter tout ou partie de l’installation.

IRFTS Easy Roof Evolution bénéficie d’une certification pour les couvertures industrielles ou agricoles de type bac acier ou fibrociment. A ce jour, IRFTS a dépassé les 200 mégawatts d’ IRFTS Easy Roof Evolution installés partout en Europe et poursuit sa stratégie de diversification avec de nouveaux marchés et de nouvelles solutions énergétiques, non seulement sur son cœur d’activité historique, le résidentiel, mais aussi sur des projets de toitures de plus grande envergure.

Basée à Bozouls, au cœur de l’Aveyron, la société Eco-Logique Energy réalise de nombreux chantiers dans le secteur agricole avec IRFTS Easy Roof Evolution. « Les panneaux solaires photovoltaïques s’inscrivent comme une solution idéale pour produire de l’électricité. Il s’agit d’un mode de production respectueux de l’environnement, qui permet de réaliser d’importantes économies. Avant d’installer des panneaux solaires, il convient de penser à la finalité de l’électricité produite. Il est, en effet, possible de revendre cette production ou de l’utiliser pour ses propres besoins » précise Marc Searle, dirigeant de Eco-Logique Energie.

