Investir son Ã©pargne dans la production d'Ã©nergies vertes dans les Hautes-Alpes avec LENDOPOLIS et Apex Energies

Dans le cadre de la loi portant sur la transition énergétique, les personnes physiques, collectivités ou groupements de collectivités peuvent participer au financement des projets d’énergies vertes de leurs départements et de leurs départements voisins via du crowdfunding en prêt rémunéré. Et c’est ce que propose LENDOPOLIS et Apex Energies : impliquer les citoyens dans le développement économique et la transition énergétique de leur ville et de leur région via une solution innovante et participative.

LENDOPOLIS (solution de KissKissBankBank&Co), plateforme de financement participatif, permet en effet d’investir dès 20 euros, dans des projets d’entreprises auxquels les particuliers croient, sous forme de prêt rémunéré, entre 3% et 10,5% annuels bruts. Les citoyens des départements des Hautes-Alpes, de la Drôme et des départements voisins peuvent investir dans les projets de l’entreprise Apex Energies, qui installe des centrales photovoltaïques en partenariat avec des acteurs économiques locaux, à l’instar des exploitations agricoles.

Ces professionnels du monde agricole font confiance à Apex Energies pour valoriser leur patrimoine. Ils mettent à disposition leur toiture existante en échange d’une participation à la construction d’un bâtiment neuf (mis à leur disposition) ou à la rénovation d’un bâtiment existant. terme, ils deviennent pleinement propriétaires des installations photovoltaïques. Apex Energies va ainsi construire et rénover 13 hangars agricoles dans la région ! Soit 13 centrales capables de produire 1280 MWh par an, l’équivalent de la consommation annuelle de 350 foyers. Voici la liste des communes concernées dans les Hautes-Alpes : Piegut (05), Embrun (05), Saint-Jean-Saint-Nicolas (05),Theus (05), Avançon (05), Remollon (05). Par conséquent, les habitants des Hautes-Alpes, de la Drôme, de l’Isère mais aussi des Alpes de Hautes-Provence peuvent prêter à ces projets et ainsi participer à la transition énergétique. La collecte Apex Energies a débuté le 9 octobre sur le site LENDOPOLIS !

Plus d’infos…