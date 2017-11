Intersolar Europe – Munich, 20-22 juin 2018 – s'intÃ¨gre Ã  Â« The smarter EÂ» et affiche dÃ©jÃ  80% de remplissage

Le photovoltaïque fait figure de locomotive pour toutes les énergies renouvelables. L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) confirme ce résultat dans un nouveau rapport dans lequel elle indique que l’accroissement mondial du photovoltaïque a surpassé toutes les autres sources de production électrique l’année dernière. La capacité d’innovation de l’industrie solaire et l’envie de faire avancer la transition énergétique sont intactes, c’est ce dont témoigne aussi l’intérêt porté à Intersolar Europe 2018, le premier salon professionnel du monde pour l’industrie solaire et ses partenaires. En 2018, ce salon sera pour la première fois regroupé sous le pavillon « The smarter E » avec d’autres salons professionnels portant sur les énergies. La surface d’exposition est déjà réservée à plus de 80 pour cent huit mois avant le début de l’événement.

Le boom de l’énergie solaire qui se poursuit crée des débouchés sur de nouveaux marchés, qui à leur tour tirent le secteur vers le haut et le dynamisent. Ainsi l’électromobilité par exemple donne un coup d’accélérateur à la transition énergétique dans le secteur du transport. Le courant excédentaire produit par les installations photovoltaïques peut être stocké dans des stations de recharge et servir aux voitures électriques. Les entreprises photovoltaïques profitent donc à leur tour de la croissance de l’électromobilité : elles consolident leur position avec de nouveaux modèles économiques tels que les stations de recharge.

Un rendez-vous pour les pionniers du nouveau monde de l’énergie : « The smarter E »

Les récents développements nous montrent que le nouveau monde de l’énergie est diversifié et complexe. Il est donc d’autant plus important de trouver des solutions énergétiques renouvelables et intelligentes qui s’appliquent à tous les secteurs, en adoptant une approche pratique et tournée vers l’avenir. C’est la mission que s’est fixée « The smarter E », le nouveau pavillon sous lequel Intersolar, ees Europe et les deux nouveaux salons EM-Power et Power2Drive sont organisés. C’est une occasion unique pour les visiteurs, partenaires et participants à la conférence, de se confronter de près au présent et au futur de l’alimentation en énergie et d’y jouer un rôle. Il n’existe aucun autre endroit où les fabricants, fournisseurs et prestataires du secteur de l’énergie sont aussi nombreux à présenter les technologies, produits et services qui concourent actuellement à la transition énergétique et la façon dont ils interagissent pour influer réellement sur l’avenir de l’approvisionnement en la matière. C’est aussi l’occasion de découvrir les nouvelles avancées de la recherche et du développement, les innovations appliquées qui mobilisent les entreprises et inspirent de nouveaux modèles économiques.

« The smarter E » est une plateforme unique pour débattre d’idées innovantes avec des experts et les partager avec un public intéressé et connaisseur. C’est sur ce terreau que germe un nouvel élan, que sont définies les priorités et que les thèmes les plus urgents s’imposent. En lançant « The smarter E » avec ses multiples salons, conférences, forums et ateliers couvrant tous les secteurs clés de la chaine de production de l’énergie, le nouveau monde de l’énergie a réussi à créer un lieu vraiment spécial. Ceux qui y participent endossent une responsabilité vis-à-vis de la transition énergétique et la font avancer. Intersolar Europe et les manifestation parallèles auront lieu du 20 au 22 juin 2018 à la Messe München sous le pavillon « The smarter E ».

Encadré

propos de « The smarter E Europe »

Le nouveau pavillon « The smarter E » rassemble des thèmes et des événements en rapport avec le nouveau monde de l’énergie. Il ne s’agit pas d’une simple appellation commune mais bien d’un lien logique entre Intersolar et ees Europe et les deux nouveaux salons EM-Power et Power2Drive Europe. « The smarter E Europe » aura lieu du 20 au 22 juin 2018 et réunit les événements suivants :

Intersolar Europe Premier salon professionnel du monde pour l’industrie solaire et ses partenaires

ees Europe Salon professionnel le plus grand et le plus fréquenté des batteries et systèmes d’accumulation d’énergie en Europe

Power2Drive Europe Salon professionnel pour les infrastructures de chargement et l’électromobilité

EM-Power Salon professionnel pour l’utilisation intelligente de l’énergie dans l’industrie et le bâtiment

