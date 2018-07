Institut de Recherche de renommÃ©e mondiale dans le domaine du PV cherche directeur scientifique & technique H/F

Un Institut de Recherche à vocation internationale de renommée mondiale dans le domaine du photovoltaïque recrute un/une : directeur scientifique & technique H/F, Expert photovoltaïque sur l’Ile-de-France en CDI. Au sein de ce jeune Institut de Recherche, cet expert scientifique travaillera sous la responsabilité directe du Directeur Général délégué, en aval du Président et en collaboration avec les partenaires associés privés et publics. Il élabora et mettez en œuvre le développement des trois piliers de l’Institut, la stratégie scientifique et technologique, les programmes scientifiques et animations associés, et les relations extérieures et partenariats. Les activités sont spécifiques au domaine de la recherche en photovoltaïque et de ses applications.

Les atouts plébiscités :

- Un PhD, formation scientifique liée au domaine du photovoltaïque

- Une expertise scientifique impérative dans le domaine PV, et connexe au domaine PV (semi-conducteurs, matériaux) au niveau international, avec une reconnaissance internationale en terme de publications, conférences, brevets, ou industrielle

- Une expérience confirmée de management d’équipe R&D ou projets, programmes ou Institut de recherche dans le domaine académique ou industrielle

Les compétences demandées :

- Une forte sensibilité à la gestion scientifique de la R&D tournée vers l’Excellence

- Du leadership et une Vision

- Un tempérament charismatique et une capacité d’entrainement en situation non hiérarchique

- Une très forte aptitude à la communication

- Anglais courant impératif

Envie d’un beau challenge scientifique et technologique ? Merci d’envoyer très rapidement votre candidature (CV détaillé + Lettre de motivation) sous la référence DS1206 en vous connectant via le lien suivant :

