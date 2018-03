Installation photovoltaÃ¯que Ã  HÃ´-Chi-Minh-Ville : jusqu'Ã  120 MWh de courant par an

Depuis fin 2017, un tarif d’achat réglementé a été instauré au Vietnam pour l’énergie solaire. Nombre d’entreprises et de particuliers du pays sont ainsi incités à investir dans les énergies renouvelables. Fronius Solar Energy soutient les exploitants d’installations photovoltaïques au Vietnam avec ses onduleurs de haute qualité, faciles à installer, cela par l’intermédiaire d’un concept de service après-vente unique avec des partenaires locaux sur place. Fronius a récemment fourni des onduleurs destinés à une plus grande installation photovoltaïque à Hô-Chi-Minh-Ville, qui devrait produire jusqu’à 120 MWh de courant par an.

Le marché photovoltaïque au Vietnam présente un énorme potentiel, plus particulièrement dans le centre et au sud du pays, région qui sont baignées de soleil toute l’année. Pourtant, la question de l’énergie solaire y est encore relativement nouvelle. Ce n’est que depuis fin 2017 que le gouvernement a instauré un tarif d’achat réglementé, espérant ainsi la pose d’installations photovoltaïques d’une puissance totale de 12 gigawatts dans les douze prochaines années.

Fronius Solar Energy a également su identifier ce potentiel. La vision de l’entreprise, 24 heures de soleil, qui envisage un avenir où le besoin énergétique mondial serait entièrement couvert par des sources renouvelables, permet à Fronius de soutenir les exploitants d’installations commerciales et privées. La gamme Fronius comprend des onduleurs innovants ainsi que des prestations de service ciblées sur site, à travers le programme Fronius Service Partner, unique au monde.

« Au cours de formations spécifiques que nos partenaires de service après-vente doivent suivre pour obtenir leur qualification, ceux-ci apprennent tout ce qu’il faut savoir en matière d’installation de qualité, de mise en service et de maintenance des composants », explique Hans-Georg Einwagner, directeur régional des ventes chez Fronius Solar Energy. « De cette façon, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients une qualité de service optimale ». Étant donné que les Fronius Service Partner sont habilités à remplacer directement le circuit imprimé des appareils, l’entretien de chaque installation peut être effectué en une seule et même visite, ce qui aide les exploitants d’installations photovoltaïques à réduire considérablement les coûts de production d’électricité durant toute la durée de vie de leurs installations.

Plus d’infos…