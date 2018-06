InnoEnergy lance son premier appel Ã  start-up dans le secteur de l'Ã©nergie digitale durable

InnoEnergy, l’un des principaux moteurs d’innovation en Europe, a lancé le 31 mai dernier, un premier appel à start-up en France. L’accélérateur propose un financement et un accompagnement d’une valeur pouvant atteindre 500K€ pour les meilleurs entrepreneurs et TPE du secteur de l’énergie durable ayant, dans l’idéal, une dimension digitale. L’essor du digital dans le secteur énergétique en France a insufflé le thème de cet appel à start-up d’InnoEnergy, qui recherche plus spécifiquement des entreprises du secteur de l’énergie durable travaillant sur un axe allant du big data à l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle à la robotique, en passant par la blockchain et la cybersécurité, dans le but d’accélérer la transition énergétique.

L’une des réussites notables d’InnoEnergy en termes d’accompagnement est DCbrain, entreprise française dans l’intelligence artificielle. DCbrain est un fournisseur de solutions d’Intelligence Artificielle dédiées aux problématiques d’exploitation des réseaux tels que ceux des entreprises de gaz, d’eau et d’électricité. Elle bénéficie de financements, de conseils, de support commercial et marketing en France et en Europe grâce au programme d’accélération Highway®, via lequel elle est accompagnée depuis 2015. DCbrain compte aujourd’hui des clients tels que ENEDIS, ENGIE et GRDF.

Les candidats retenus auront également accès à un réseau de plus de 350 partenaires et à la communauté européenne d’InnoEnergy, à du mentoring individualisé, et à une place de choix aux salons et événements européens liés à l’énergie, y compris pour The Business Booster – événement annuel de réseautage d’InnoEnergy où tous les acteurs de l’énergie se regroupent autour de l’innovation.

Pedro Riera, Business Creation Officer chez InnoEnergy France, déclare : « mesure que l’industrie de l’énergie évolue, la technologie nécessaire pour en faire un succès change aussi. Nous recherchons les acteurs les plus brillants de France, des spécialistes de la cybersécurité jusqu’aux experts en blockchain. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des technologies numériques disruptives qui favoriseront un avenir à faible émissions de carbone. Nous ne leur offrons pas qu’un simple financement, mais l’accès à notre réseau et notre offre unique d’accompagnement sur-mesure. Nous sommes à la recherche de start-up qui souhaitent recevoir notre soutien pour permettre dès aujourd’hui un avenir énergétique durable ! »

Cet accompagnement est proposé à la fois à travers le programme InnoEnergy Highway® pour les start-up avec des produits prêts à être commercialisés en moins de deux ans, et à travers le programme InnoEnergy Boostway®, conçu pour accélérer la croissance des ventes, leur industrialisation et leur internationalisation. L’appel à start-ups est ouvert jusqu’au 30 juin 2018 pour les entreprises, ayant idéalement une dimension digitale, dont l’activité correspond à l’un des huit domaines d’intérêt d’InnoEnergy : Energies renouvelables Instrumentation nucléaire Villes et bâtiments intelligents Stockage énergétique Réseaux électriques intelligents Efficacité énergétique Technologies du charbon et du gaz propres Hydrogène, énergie des combustibles chimiques

