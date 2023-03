Inflation : 6 Français sur 10 envisagent de sauter le pas de l’autoconsommation pour réduire leur facture

Beem a fait réaliser une étude pour connaître les principaux freins au passage à l’autoconsommation solaire. Les freins ne manquent pas. De quoi laisser sur le marché une jolie au kit solaire plug&play, Do It Yourself, de Beem !

En 2022, l’inflation a atteint des niveaux records en France avec une hausse des prix de 6% en moyenne. Depuis le 1er février 2023, une énième mauvaise nouvelle vient alourdir le portefeuille des Français : la facture d’électricité des ménages français va grimper de 15% dans les prochains mois ! Une hausse limitée en raison du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et qui empêche la facture d’augmenter de 100%, selon le barème publié par la Commission de régulation de l’énergie.

L’intérêt grandissant des Français pour l’indépendance énergétique

L’étude menée par Beem révèle une tendance en hausse chez les Français en faveur des énergies renouvelables. Selon les résultats de cette étude :

30% des personnes interrogées envisagent de produire plus de la moitié de leur consommation énergétique dans les 5 à 10 prochaines années. Soit une augmentation de 3 points par rapport à l’année dernière. Mais certains ne se suffiront pas de si peu, puisque plus d’une personne sur dix des personnes interrogées souhaitent couvrir l’intégralité de leurs besoins énergétiques

(13%), ce qui confirme l’intérêt grandissant des Français pour l’indépendance énergétique. Enfin, l’étude souligne que pour un quart des Français, l’autoconsommation est un moyen d’accéder à la sobriété énergétique, car 76% des personnes interrogées ont bien compris que des initiatives individuelles d’autoproduction d’énergie pourraient contribuer à une production plus verte en France.

Et si c’était possible de réduire et de compenser sa consommation d’énergie grâce à un kit solaire connecté ?

Ces résultats viennent renforcer l’idée que la production d’énergie renouvelable est en train de devenir une préoccupation majeure pour les consommateurs français. C’est ce que propose Beem Energy, la start-up innovante qui a mandaté OpinionWay pour comprendre comment les Français perçoivent l’autoconsommation en période d’inflation et de crise environnementale. Les résultats de cette enquête sont clairs : les consommateurs sont prêts à changer leurs habitudes, mais les freins sont encore nombreux.

“ 60% des Français aimeraient produire leur propre énergie. ” Alors quels sont les freins et idées reçues qui font que 93% des Français ne font pas appel à l’installation de panneaux solaires ? Les freins à l’installation solaire :

41% Les aides ne sont pas suffisantes

63% Les travaux à réaliser coûtent trop cher

12% Les installations ne sont pas assez esthétiques

6% Ne voient pas de frein à l’installation de panneaux solaires

“ 76% des Français se déclarent intéressés par une solution simple qui permet d’installer des panneaux sans l’aide d’un professionnel ”. Alors pourquoi ne pas suivre les 79% des Français qui sont prêts à faire plus d’efforts pour limiter leur consommation d’énergie et opter pour cette solution écologique et économique ?

Agir pour le monde de demain en reprenant la maîtrise et le contrôle de son énergie avec Beem Energy !

Le kit Beem s’installe soi-même, au sol ou au mur, en quelques instants. Le kit Beem ne coûte que 780€ pour 4 panneaux (total 300W) et tout le nécessaire d’installation. Le design du kit Beem est épuré avec ses panneaux compacts et son motif floral. Beem Energy se bat depuis ses débuts pour démocratiser le solaire grâce à sa solution du kit Beem qui permet d’économiser de l’argent tout en contribuant à la transition énergétique. Beem Energy propose une alternative pratique et esthétique pour produire de l’électricité verte et locale grâce à son kit de panneaux photovoltaïques. Ce n’est pas seulement une solution “Do it Yourself”, c’est une manière de se libérer des factures d’électricité élevées et de devenir autonome sur le plan énergétique.

À propos de la méthodologie de l’étude Beem Energy x OpinionWay

Cette étude a été réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1063 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), du 15 au 16 février 2023. Pour un échantillon de 1000 personnes, la marge d’incertitude est de 1,5 à 3 points au plus.