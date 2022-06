IndÃ©pendance Ã©nergÃ©tique : Monabee lÃ¨ve 2 millions dâ€™euros

Spécialiste de l’autoconsommation solaire, la société lyonnaise Monabee accélère son développement et lève 2 millions d’euros auprès du fonds d’investissement Odyssée Venture. Grâce à cette opération, Monabee se place en position idéale pour devenir l’acteur de référence de l’accompagnement des professionnels et des particuliers vers l’autonomie énergétique.

Depuis 2012, Monabee propose aux particuliers et aux professionnels des dispositifs photovoltaïques au service de l’indépendance énergétique. L’entreprise a développé des outils de pilotage intelligents de la production solaire qui permettent d’optimiser les consommations et de tendre vers l’autonomie. L’engouement pour ces solutions est croissant et fortement soutenu par la hausse structurelle des prix de l’énergie et les crises géopolitiques. Dans ce contexte, Monabee réalise une première levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Odyssée Venture.

« Face à la hausse des prix de l’énergie, l’autoconsommation va être un sujet très important. Cette levée de fonds va nous permettre d’aller plus vite et de développer nos offres, auprès des professionnels et des particuliers, pour devenir l’acteur de référence. Nous visons 60 millions d’euros de chiffre d’affaires à 5 ans. Odyssée Venture va pouvoir nous accompagner durablement dans ce projet. Nous partageons la même vision du marché et les mêmes valeurs. Leur appui stratégique sera précieux », détaille Clara Trevisiol, co-fondatrice de Monabee. L’objectif de cette opération est triple :

• Recruter des commerciaux et des équipes de pose pour mailler le territoire national et proposer, au plus grand nombre, des installations solaires en autoconsommation intelligentes, connectées et personnalisées en fonction des besoins des clients et posées dans des délais courts.

• Poursuivre sa politique volontaire d’innovation technologique pour proposer des solutions uniques et performantes au service de l’optimisation des consommations d’énergie : la recharge intelligente des véhicules électriques, une nouvelle solution de stockage d’énergie ou encore la refonte de l’application mobile pour aider les clients à changer leurs habitudes de consommation.

• Créer une offre dédiée aux entreprises : la demande pour équiper les bâtiments agricoles, industriels ou tertiaires est de plus en plus forte.

La solution Monabee garantit des taux d’autoconsommation élevés et un retour sur investissement rapide pour les professionnels. Monabee va donc constituer une équipe dédiée (bureau d’études, supports, commerce et pose). Au cœur de cette stratégie de développement : le client. Monabee poursuivra sa politique historique d’un haut niveau de service avec une satisfaction client supérieure à 90%.