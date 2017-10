Inauguration de Massileo et signature de contrat entre la RÃ©gion PACA et EDF

Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen, a participé dernièrement à l’inauguration de Massileo aux côtés notamment de Jean-Bernard LEVY, Président Directeur Général d’EDF. La Région a soutenu la réalisation de ce réseau de d’énergie renouvelable intelligent qui alimentera en chaleur et en froid le périmètre d’Euroméditerranée. Par ailleurs, à l’issue de cette inauguration, Renaud MUSELIER et Jean-Bernard LEVY ont signé une convention liant la Région et EDF pour mettre en œuvre les accords sur le climat à travers le développement économique au niveau régional, des prospectives et solutions énergétiques innovantes et la préservation de l’environnement et du territoire.

« Je veux que la Région puisse encourager cette innovation facteur de croissance durable auprès de nos entreprises. Massileo est une composante majeure du projet Allar, porté par EDF qui comprend également un projet visant à développer l’autoconsommation grâce au photovoltaïque à l’échelle d’un quartier et qui est un des projets fondateurs et structurants de FlexGrid. Avec FlexGrid, dont EDF est un acteur clé, notre région va devenir une vitrine à l’international du déploiement des réseaux électriques intelligents. FlexGrid, c’est mieux produire mieux distribuer mais aussi mieux consommer l’énergie. C’est la parfaite illustration d’un développement durable grâce aux nouvelles technologies numériques. J’ai d’ailleurs engagé un partenariat inédit avec les Régions Pays de Loire et Bretagne pour mutualiser nos forces et travailler sur la complémentarité de nos territoires : unir nos forces pour la transition écologique est pour moi une ambition forte. A l’heure, où la prise de conscience est mondiale sur la nécessite de préserver cette terre et où l’impact de l’homme sur le climat est scientifiquement prouvé nous avons une responsabilité collective » a déclaré Renaud Muselier.