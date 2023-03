Inauguration de la centrale PV de GreEn-ER : une premiÃ¨re expÃ©rience dâ€™autoconsommation collective Ã  la fac

Jeudi 23 mars 2023 dernier a été inaugurée une centrale photovoltaïque de 890 mètres carrés, installée sur le toit du bâtiment GreEn-ER, sur la presqu’île de Grenoble. La centrale photovoltaïque est destinée à une expérience inédite en France d’autoconsommation collective (ACC) sur le site universitaire grenoblois, rendue possible par l’évolution récente de la législation. Détails !

Opérationnelle depuis la fin de l’été 2022, l’installation d’autoconsommation collective de la fac de Grenoble a été financée pour un montant de 300 000 euros par une combinaison de fonds propres d’investissements patrimoniaux Grenoble INP – UGA et Grenoble INP – Ense3, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole et le Carnot Energies du Futur*.

Entre 10 et 15% des besoins du bâtiment

Jusque-là réservée à des collectifs citoyens et des collectivités, l’ACC consiste à consommer directement l’électricité produite localement par des panneaux solaires par exemple, et à renvoyer l’excédent sur le réseau public via le point de connexion à ce dernier. Le montant équivalent de ce qui est réinjecté, est relevé toutes les demi-heures, et est déduit des factures énergétiques des bâtiments situés à moins de 2 kilomètres à vol d’oiseau. D’une puissance de 195 kWc, la centrale de GreEn-ER produira suffisamment d’énergie pour fournir entre 10 et 15% des besoins du bâtiment (23 000 m² et 2 000 occupants), et réduire d’autant la facture énergétique des lieux. L’excédent produit durant les week-ends et les vacances scolaires servira à alimenter les talons de consommation** des autres bâtiments de Grenoble INP – UGA situés à proximité (sites grenoblois de Minatec et de Viallet.)

Le début d’une série

Dès 2023, un projet similaire sera déployé sur le campus de Saint-Martin d’Hères, situé à 6 kilomètres environ du bâtiment GreEn-ER, qui concernera trois bâtiments. L’un d’eux a une capacité de production photovoltaïque de plus de 150 Kilowatt-crête***, mais le site n’en exploite que 10 à 20. Pour Frédéric Wurtz, chercheur CNRS au G2Elab**** : « L’auto-consommation collective ouvre la voie au développement d’une sorte d’internet de l’énergie, c’est-à-dire que des kWh produits à un endroit peuvent désormais être partagés et envoyés à d’autres bâtiments via le réseau public. » Une convention est en cours de négociation avec GreenAlp, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité de Grenoble, pour la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective autour du bâtiment GreEn-ER. Elle sera opérée à l’aide d’une plateforme développée par Enogrid, start-up fondée et dirigée par un diplômé de Grenoble INP – Ensimag, UGA. « Cette première, à l’interface du monde de la recherche et des enjeux sociétaux sur la transition et la crise énergétique, est une opération exemplaire menée avec une logique de recherche action de type « living-lab », visant à expérimenter une solution à la fois technique et sociale, à échelle réelle, avec des « acteurs de terrain » et des solutions techniques à fort potentiel d’impact et de réplication.

Une valorisation énergétique de plus de 10 GWh/an

Ainsi cette opération, entrouvre pour le patrimoine de l’université, en lien avec les acteurs territoriaux, la perspective d’une valorisation énergétique de plus de 10 GWh/an, tout à fait significative à l’échelle du territoire de la métropole qui vise un objectif de 50 GWh/an d’énergie solaire pour 2030 » ajoute Frédéric Wurtz. Christian Schaeffer, directeur du Carnot Energies du Futur, précise : « C’est au travers du projet de filière « ENERGIC’S » porté par Carnot « Energies du Futur » que la place grenobloise a lancé son premier démonstrateur d’autoconsommation collective à l’automne dernier. L’inauguration de la centrale photovoltaïque de GreEn-ER est une première expérience d’autoconsommation collective sur un site universitaire. »

*Grenoble INP – UGA, Liten CEATech, UGA, USMB, CNRS, INRAE **Consommation électrique minimale d’un site

***Le watt crête est la puissance maximale d'un dispositif photovoltaïque ****CNRS, UGA, Grenoble INP – UGA